Afra Blanco envía un claro mensaje a los empresarios: "No deben apoyar al 5% de los más ricos de este país"

Un sábado más, laSexta Xplica ha abordado la actualidad tanto política e internacional como la social, aquella que preocupa a la ciudadanía en su día a día. El programa presentado por José Yélamo se hacía eco de las afirmaciones de las palabras de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, en las que afirmaba que España “va como un cohete”.

“España, en lo económico, en lo social, en la cohesión territorial de nuestro país, va como un cohete”, afirmaba el ministro socialista. El programa contrapuso sus palabras contra las del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. “España es el país número 21 de los 27 en crecimiento económico. ¿Y el Gobierno dice que España va como un cohete?”, cuestionaba el político del PP.

El programa prosiguió mostrando declaraciones de ministros socialistas y otros miembros del Gobierno y portavoces populares. Ante estas palabras, Yélamo dio voz tanto a testimonios de empresarios presentes en el plató, como a los Xplicadores. Una noche más, Afra Blanco volvió a mostrarse como la más rotunda en su alegato.

La sindicalista apoyó las palabras del Gobierno. “España va como un cohete. Lo que pasa es que, en este cohete, no cabemos todos. ¡Pero claro que va como un cohete! Está claro, al menos para algunos. Yo soy de las que apuesta por el reparto de la riqueza”, expresaba la activista, quien ya mentó a Valeria, una pequeña empresaria cuya experiencia sirvió, posteriormente, para argumentar su discurso.

Jorge Branger, emprendedor y autor del libro El club del 1%, rebatió a la sindicalista. “Sí, vivimos mejor que la realeza de hace 200 años. Cualquier libro histórico o económico demuestra con hechos empíricos que vivimos, como sociedad y planeta, mejor que en los últimos años. España, dependiendo de que perspectiva puede ir como cohete o no. Lo que me entristece de mi país, es que no deberíamos estar yendo como un cohete, sino volando y ya rumbo a otra galaxia”, expresaba.

“La economía va mejor, pero no olvidemos que vamos a la cola de otros países. Deberíamos tener más conexiones, tanto económicas como institucionales, con Latinoamérica y no hacemos suficiente en esto. Ya sólo con eso, seríamos líderes en el mundo”, añadió.

Álvaro Pintado y Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

Blanco le quiso matizar, señalando que debe haber mayor reparto de la riqueza, aunque eso implique que la economía española no “vaya como un cohete”, sólo para “el 5%”. Antonio Pérez Lobato resaltó que, a nivel macroeconómico, las previsiones para España son buenas. Se estima que, en este 2024, el crecimiento económico esté en un 2,7%. Para 2025, las previsiones giran en torno a un 2,4% y para 2026, se estima en un 2,2%.

Sin embargo, Blanco advirtió que este crecimiento, está beneficiando principalmente a un pequeño grupo de empresarios, que no representan a las PYMES. “Hoy no he venido para provocar a los empresarios aquí presentes. Vengo con la intención clara: que las PYMES no defiendan los intereses del 5% más rico de este país, que acumula el 41% de la riqueza”, comenzó la sindicalista en su discurso.

“Ahí está la clave: la desigualdad”, añadió, para recordar a Valeria, la empresaria que citó al inicio de su intervención de la noche. “Os voy a compartir la historia de Valeria. Ella es una pequeña empresaria. Esta semana, defendió, con mucha vehemencia, ante otros empresarios la importancia de la subida del salario mínimo interprofesional”, proseguía.

Los Xplicadores de 'LaSexta Xplica'.

“[A los emprendedores] debéis hacerlo. Tenéis que subir los salarios. Valeria defendió la transparencia salarial, vosotros también lo debéis hacer. Defendió la reducción de la jornada, también lo tenéis que realizar. Ha defendido también los límites de los precios de alquiler, por supuesto que lo debéis de aplicar. ¿Sabéis por qué? Porque Valeria es muy consciente de a quién vende”, continuaba.

“Ella sabe que si la clase trabajadora tiene más dinero no comprometido, gastará en su negocio. También Valeria apoya la subida de impuesto, a pesar de que hemos escuchado a un empresario que no lo defiende. Claro que está con los impuestos y busca una reforma fiscal para el que más tenga, más aporte. ¿Y eso por qué? Porque sabe que, en su empresa, se necesita de inversión”, explicaba.

“Tocaba invertir en transformación, en renovación, en digitalización para poder competir. Todo eso viene de ayudas públicas, de los impuestos de todos. Además, Valeria ha pagado el cuñadismo y ciertos canales de Telegram políticos. Ella sabe que si quiere tener fortuna, toca redistribuir mejor la riqueza. Sino, dicha fortuna sólo se hereda”, concluyó.