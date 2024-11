Susanna Griso, obligada a poner orden en 'Espejo Público' tras el rifirrafe de dos colaboradores: "Por favor, señores"

La noticia de que el Partido Popular Europeo apoyará el nombramiento de la socialista Teresa Ribera como nueva vicepresidenta del ejecutivo comunitario está siendo uno de los temas a debatir en los principales programas de actualidad. Por supuesto, Espejo Público lo ha tratado en su mesa política de la mañana de este jueves 21 de noviembre. Un debate que provocó una discusión entre los tertulianos y en la que Susanna Griso tuvo que intervenir.

Una de las novedades estaba relacionada con la decisión del PP en no apoyar la decisión, debatiéndose entre el ‘no’ y la abstención. Alberto Núñez Feijóo ya ha señalado que mantendrá el veto a su nombramiento, “hasta sus últimas consecuencias”. Griso comenzaba el debate en la mesa.

“Aquí viene el debate, porque el PP asegura que ayer a última hora, sobre las 23 horas, se incluía una nueva condición y es que Teresa Ribera tendría que dimitir en caso de ser imputada”, explicaba, aunque, posteriormente, se vio que, realmente, se trataría de un compromiso no vinculante que Ribera podría incumplir si termina siendo investigada.

Algo que la propia presentadora matizó en directo. “Lo que dice el PSOE que esa petición no es vinculante, así que ya se verá”, aclaraba la propia conductora. Arsenio Escolar señalaba que el que el PPE apoye el nombramiento de la ministra socialista convierte esta acción de Feijóo “en uno de sus mayores fracasos recientes”. “Y eso que ya acumula unos cuantos”, señalaba.

“Da la impresión que, como entra la ultraderecha en la Comisión Europea, da la sensación de que el que tiene el fracaso es Pedro Sánchez”, añadía. “Núñez Feijóo tenía que salvar a Carlos Mazón de las numerosas irregularidades, por quedarme corto, que han sido acreditadas en estas tres últimas semanas respecto a la gestión de la DANA”, expresaba.

Álvaro Nieto y Arsenio Escolar en 'Espejo Público'.

“Se le ocurrió disparar para arriba a Teresa Ribera, ¿cuál es su objetivo de todo eso? Que no fuera vicepresidenta de la Comisión, que no entrara en el Gobierno”, agregaba. Palabras que no terminaron de convencer a Susanna Griso. “Vamos a verlo”, expresó, para ceder la palabra a otros colaboradores.

Sin embargo, el padre de Ignacio Escolar cortó a la presentadora. “Se intuye cualquier cosa para intentar salvar la cara”, expresaba. La conductora volvió a recordarle que su turno había acabado y que la copresentadora Lorena García iba a dar más detalles sobre el tema. “Lorena nos lo va a explicar, ahora seguís debatiendo”, señalaba.

Lorena García en 'Espejo Público'.

Sin embargo, Escolar no dejaba de interrumpir a la copresentadora. García compartía un mensaje que la sede del PP de Génova había enviado al magacín matinal: “El nombramiento de Ribera está condicionado. Pasó la prueba gracias a que los socialistas apoyaron a Orbán y a Meloni. Aun así, es una aceptación condicionada, exigente y crítica”, matizaban.

“¡Arsenio! Pero, bueno, por favor…”, exclamaba García. Las palabras de Escolar provocaron que Francisco Marhuenda se uniese al debate. “Sánchez ha convertido la mentira en el arte de la política. Lo hace ya masivamente, no tiene ningún pudor. Nadie de izquierdas que tenga dignidad puede defender las prácticas sanchistas, es de sentido común”, señalaba el director de La Razón previamente.

A la discusión de sumó Álvaro Nieto, director de The Objective, quien alertaba de que no se exigiese la misma dimisión en caso Ribera termine siendo imputada por otro caso distinto, el de Aldama. A raíz de la discusión, que vino a raíz sobre el posible cese de la ministra sobre si es imputada, Griso tuvo que pedir de nuevo silencio.

Lorena García siguió dando la información sobre lo enviado por fuentes de Génova. Sin embargo, la discusión no cesaba. A pesar de que las cámaras no enfocaban la mesa de la tertulia, el micro de Griso permitía escuchar la presentadora tuvo que dar una advertencia mayor para pedir orden: “Por favor, señores”.