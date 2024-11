Tenso rifirrafe entre Valeria Vegas y Pepe Navarro por un personaje del 'Mississippi': "Era muy tránsfobo para la época"

El pasado 9 de noviembre se cumplió el octavo aniversario de la muerte de Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno. A los 52 años de edad, la vedette era encontrada sin vida en el sofá de su casa de Madrid con un golpe en la cabeza, dando pie a numerosas especulaciones sobre el verdadero motivo de su deceso. Una efeméride que ha querido recordarse en D Corazón.

En la mañana del sábado 16 de noviembre, D Corazón quiso recordarla. Dado que el magacín matinal de La 1 cuenta con Valeria Vega, biógrafa de la desaparecida vedette, como colaboradora, era el momento ideal para rememorarla. La periodista confesaba su tristeza porque la muerte de La Veneno será un misterio por resolver. “Habrá siempre incógnitas. Lo que me duele de esto es que se va a quedar así eternamente, como Marilyn Monroe”, expresaba Vegas.

Tras recordar su fallecimiento, D Corazón quiso acordarse del legado que dejó la vedette, así como su lucha por la comunidad transexual, además de ser un icono. Antes de mostrar el reportaje, Jordi González ponía en valor cómo una nueva generación no sólo ha conocido a La Veneno por su biografía, sino también por la serie de Atresmedia que dirigieron los Javis y en la que Vegas participó.

“Ahora en Latinoamérica la adoran por la serie”, expresaba la periodista. Tras el reportaje, González y Anne Igartiburu daban paso a Pepe Navarro, quien conectaba por vía telefónica. El veterano periodista es considerado el ‘descubridor’ televisivo de la vedette, quien se convirtió en coprotagonista de su programa en late night, el emblemático Esta noche cruzamos el Mississippi.

Navarro recordaba el talento de la vedette. “Era una mujer que cuando aparecía una pantalla conquistaba, me pasó a mí y al público. Lo hacía independientemente de si fuese travesti o no o de su condición sexual. Ante todo, había una condición humana, llena de pasión y naturalidad”, compartía. Ya cuando el exconcursante de El desafío se refería a La Veneno como “travesti” (cuando era una mujer transexual), Vegas mostró gesto serio.

Valeria Vegas en 'D Corazón'.

González quiso llevar la entrevista hacia poner en valor la “valentía” de la vedette. Navarro señalaba que el carácter de Ortiz iba en sintonía con el espíritu de Esta noche cruzamos el Mississippi. Sin embargo, puso al mismo nivel a la vedette con actores profesionales que, efectivamente, se travestían, como el caso de Nuria González, quien interpretaba al drag king Ramón.

“Teníamos muchos personajes, incluso de ficción, que también cumplían una función parecida. Por ejemplo, Nuria González hizo un personaje de nombre Manolo, que era un travelo…”, declaraba Navarro cuando fue interrumpido por Vegas. La periodista le corrigió: “Ramón”. Aunque el veterano periodista, inicialmente, insistía en su error, terminó aceptando la corrección de la colaboradora.

Vegas matizó, con un tono muy cordial, que el personaje de Ramón sería incorrecto para los tiempos actuales. “Era un personaje que, actualmente, sería muy prohibido. Era muy tránsfobo en ese momento, en el 96…”, argumentaba la periodista cuando fue interrumpida por Navarro, quien rechazó ese comentario.

Valeria Vegas en 'D Corazón'.

Con un tono beligerante, Navarro no dejó intervenir a Vegas. “En esa época, eso era la normalidad. Parece que los años 90 fuesen la prehistoria española. No, señor. Había una persona en este país que era muy popular y que era un travesti. La gente entendía esas condiciones”, se expresaba Navarro, olvidando que La Veneno era una mujer transexual.

“No alarmaba que alguien tuviese una condición sexual diferente”, proseguía. “Que no alarmase, no quiere decir se viese como una normalidad positiva. Lo digo porque has dicho un término muy descalificativo que es ‘travelo’”, le replicaba la documentalista con un tono sereno. “No comencemos los debates sobre la normalidad, porque no terminamos”, respondió Navarro.

“[En los 90] se aceptaban todas las condiciones sexuales con normalidad”, afirmaba rotundamente Navarro. Las cámaras mostraban que Vegas torcía los labios en señal de que no estaba de acuerdo con su alegato. “No pasaba nada con que hubiera un heterosexual, un homosexual o un travesti”, señalaba el veterano presentador, volviendo a omitir a las personas transexuales.

“La gente lo aceptaba, era una España moderna. Lo que triunfó en televisión no fue un travesti, sino un ser humano que tenía un talento extraordinario para comunicar. Que después tenía unas condiciones sexuales que se han querido utilizar y que le daban un toque un poco más morboso, posiblemente. Pero lo que triunfó era una persona que era una fuerza única de la naturaleza”, concluía.

González optó por darle la palabra a otra colaboradora. Navarro optó por seguir alabando el talento de la vedette. Igartiburu finalizó la llamada y siguió con el programa.