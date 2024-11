Qué le pasó a Dani Benítez: Gonzo entrevista al futbolista que cayó en desgracia por su positivo por dopaje en cocaína

Este domingo 17 de noviembre, a las 21:30 horas, Salvados emitirá el reportaje Sin perdón. El programa de laSexta anunciaba el pasado viernes un cambio en su programación, posponiendo una semana el episodio Tras el volcán (sobre las heridas que aún hay en La Palma tras la erupción), para “ampliar información”. Esto ha provocado que el formato opte por ahondar en la historia de dos futbolistas que cayeron en la drogadicción: Dani Benítez y Julio Alberto.

Este cambio servirá para volver a ver la historia de ambos deportistas. En el caso de Benítez llama la atención porque sigue en activo, al jugar en el Arenas de Armilla, un equipo nazarí de la Tercera Federación. Este mismo año salió a la venta su biografía, Mi historia la cuento yo, escrito por el periodista Héctor García. Gonzo entrevista al futbolista balear, quien habla de manera frontal sobre su positivo en cocaína en un control de antidopaje.

“Se alargó la noche y al día siguiente tenía que entrenar. Iba muy borracho y no podía entrenar así. Estaba en el local con unos amigos míos y me dijeron que tomara un poco de cocaína para poder acudir al entrenamiento sin problemas... y lo hice”, confiesa a Gonzo en uno de los fragmentos que laSexta ha compartido a modo de promoción.

En su conversación con Gozo, Benítez señaló que “fue convocado al día siguiente” para un encuentro liguero y fue donde tuvo que enfrentarse al “control antidopaje”. “Entrenábamos el sábado por la mañana y jugábamos el domingo a las 12:00 horas, no habían pasado ni 24 horas. Me tocó el control antidoping, lo hice y salió positivo. Al doctor le comuniqué lo que había hecho y me dijo que rezara”, expresaba al periodista.

Benítez lo tenía todo para triunfar. Jugó en Primera División, para el Granada C.F., donde debutó el 27 de agosto de 2011 en un partido contra el Real Betis. En ese momento, se convirtió en uno de los futbolistas más populares del balompié español. En la temporada 2012-2013 fue nombrado como uno de los cuatro capitanes del Granada. Antes de su positivo, varios clubes buscaban ficharlo, del Sevilla al Valencia, pasando por el Atleti de Madrid y como promesa de la Selección.

Dani Benítez en 'Salvados'.

Con comentarios positivos hasta del mismísimo Guardiola, era una de las sensaciones de LaLiga. No obstante, antes de su caída en desgracia, ya era problemático por unas adicciones que no habían trascendido a los medios aún. Su complicado carácter le hizo tener varias sanciones, como la provocada por el botellazo que le dio al árbitro Clos Gómez en un partido contra el Real Madrid y que hizo que estuviera tres meses sin poder jugar.

Sin embargo, todo cambió en 2014. El 27 de marzo de ese año recibió una sanción que hasta febrero de 2016 tras dar positivo en cocaína en un test rutinario antidopaje. Si bien, la cocaína no es una sustancia dopante, es un estupefaciente de ocio y está excluida en los valores recogidos por el fútbol y por LaLiga. Su positivo fue un completo escándalo y provocó que el Granada rescindiese su contrato.

Dani Benítez con Gonzo en 'Salvados'.

Benítez regresó en la temporada 2015-2016 al fútbol, al fichar por la SD Huesca de Segunda División. Entró en período de prueba y, tras un entrenamiento y tras no lograr cambiar sus condiciones contractuales, se rescindió el contrato. Posteriormente, fichó por el Alcorcón, con el que no llegó a jugar. En agosto de 2016, fichó por el Racing de Ferrol, con el que sí jugó.

Dani Benítez había cumplido su sueño de jugar en primera. Pero una mala decisión y un control antidoping lo truncaron todo.



Volvió a Primera División en la temporada 2017-2018, pero jugando en la liga chipriota, en el club AEL Limassol. Estuvo tres temporadas en el país insular, logrando la Copa de Chipre en 2019. Tras ello, volvió a España, para jugar en Tercera División, en el U.D. Poblense, pasando después a la Segunda División de la liga de Andorra al fichar por el U.E. Sant Julià.

En el Arenas de Armilla desde 2022, el centrocampista compatibiliza su faceta de futbolista con su trabajo como director comercial en Agrobeta, una empresa de fertilizantes ecológicos y abonos. A parte, tal y como comentó en una entrevista para ABC, tiene un proyecto con su socio José Alvarado llamado Faunny, dedicado al bienestar de caballos y mascotas.

Tal y como muestran los adelantos, la entrevista con Gonzo ha sido sin filtros. Benítez señala que, en ese momento, le “daba todo igual”, dado que “no era feliz”. “No lo era y se me notaba mucho en el campo. Solo hay que comparar partidos... Ya había conseguido jugar en Primera División y perdí un poco la ilusión, no tenía ese apoyo de la gente [familia] y eso me mató. Para evadirme un poco de la realidad, quedaba con los amigos y bebía un par de cubatas para olvidar todo. Así de claro”, expresa en la promo.