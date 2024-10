La valiosa lección de vida de José 'Chino', el vocalista de Supersubmarina: "Cada noche doy gracias por estar vivo"

Este domingo, 27 de octubre, laSexta emitió Supersubmarina. Cien maneras de volver, dos entregas dedicadas a Supersubmarina. La primera se centraba en sí la banda 'indie' podría volver a los escenarios; la segunda, en José Marín 'Chino', el vocalista e integrante con las secuelas más graves del accidente de tráfico que sufrió el grupo en agosto de 2016.

Frente a Gonzo, José aseguró que el episodio que paralizó la fulgurante carrera de los baezanos ha acabado por "fortalecer" el vínculo. Y es que la pandilla pasó de verse todos los días a distanciarse. "Supongo que algo tan fuerte siempre fortalece. Imagino que sí, estoy tan dentro de esta mierda que imagino que sí. Seguro que sí", afirmó 'Chino'.

Al haber estado a punto de morir, para el cantante ahora la vida "tiene todo el sentido del mundo": "La vida es la hostia. Para mí, lo es. Para otra gente, seguramente no, pero para mí es muy bonita". Preguntado por si la disfrutaba "de manera distinta", respondió: "Puede ser que sí. Todas las noches doy gracias a Dios por estar vivo. Por mi familia, por mis amigos, por todo lo bueno que tengo".

"¿Te jode por dentro saber que tu familia ha sufrido tanto por el accidente?", quiso saber el presentador de Atresmedia. "Todos los días. Todos los días. No se lo digo, sufrirían. De hecho, no te lo tendría que haber dicho aquí. Sobre todo mi madre, porque ver a un hijo en la UCI no tiene que ser fácil. Y mi padre igual", señaló, con semblante serio, el músico.

El accidente borró lo mejor que le había pasado en la vida. “Soy incapaz de superarlo”. #SalvadosSuperSubmarina pic.twitter.com/ruANS6NIUM — Salvados (@salvadostv) October 27, 2024

Con todo, Marín tiene "una gran motivación", que sus padres le vuelvan "a ver trabajar". De hecho, sus progenitores son "su principal" motor para recuperarse lo antes posible: "Esto tampoco lo saben ellos, no se lo digas. Cada vez que me despierto, lo hago por ellos más que por mí".

Tras el accidente, José Marín empezó una larga rehabilitación en la clínica San Vicente de Madrid. Es ahí donde se sitúan sus primeros recuerdos después del brutal impacto. "Volver a Baeza ya fue un logro impresionante. [En la clínica] volví a andar, recuperé la memoria... Muchas cosas", explicó.

Aun así, 'Chino' sentirá que estará "plenamente recuperado" cuando pueda "tocar la guitarra perfectamente y trabajar". O incluso el día que Supersubmarina "grabe el disco". En ese punto, sin querer ser "cenizo", Gonzo planteó el caso de que nunca llegara a ese nivel y si sería "feliz igualmente".

"No, creo que no. Me buscaría otra manera, pero es que estoy tan seguro de que voy a poder que no me lo planteo", expuso José, añadiendo: "Me preocupa que ellos [sus compañeros, Jaime, Pope y Juanca] quieran volver y que yo no pueda. Pero eso no va a pasar, estoy seguro".