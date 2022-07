10 de 15

Conocido popularmente como La Ocaña, fue un transformista, artista, anarquista y activista andaluz que se convirtió un icono de la resistencia de la dictadura franquista en la época de la transición española. Sus performances y acciones en Barcelona, coetáneas al movimiento punk, fueron de los primeros movimientos de protesta LGTB, animando a la desobediencia sexual y de género impuesta en la época.

Fue protagonista del documental Ocaña, retrato intermitente, en el que se refleja su visión de la España postfranquista. "No me considero pionero del travestismo barcelonés porque siempre ha habido travestis, pero sí soy pionero del teatro en la calle. Cuando me disfrazo parezco una pintura negra de Goya. Es lo que intento, dar una imagen grotesca, distorsionada. Creo que la provocación gusta a todo el mundo, porque todos tenemos algo de exhibicionistas. Soy exhibicionista porque he estado mucho tiempo marginado. Pero en casa yo me maquillaba como los griegos y los romanos", dijo con motivo de su estreno en el Festival de Cannes de 1978.