Dentro del mundo de la interpretación ¿te has llegado a plantear ser actriz profesional?

Me hubiera encantado hace 20 años, si hubiera tenido otra cosa en mi cabeza. Me hago muy pocos piropos pero creo que hubiera sido una buena actriz. El problema es que hoy en día, lo dudo. No voy a decir que me moriré sin ser actriz porque igual dentro de diez años me sacan un titular y me lanzan: “¡Dijiste esto!” (risas). Pero para eso somos humanas.

Pero bueno, la cuestión es que me das un guion y en cuanto hay una coma, me obsesiono porque tengo que hacer la coma. Por ejemplo, he empezado a colaborar en Cine de barrio.

De aquí a diciembre voy a estar con Alaska, no en todos los programas, pero a lo mejor dos veces al mes. El primer día que grabamos, la directora bajó y me dijo 'No te voy a poner más el teleprompter'. Soy tan de seguirlo al pie de la letra que pierdo naturalidad. Y creo que el don de las actrices tiene que ser la naturalidad.