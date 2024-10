La impactante confesión de Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Me investigó el CNI por tener una foto con un tío de Al Qaeda"

Como cada martes, este 29 de octubre, Rubén Amón, María Dabán, Rosa Belmonte y Juan del Val acudieron a El Hormiguero para participar en la tertulia de actualidad. El debate, entre temas como el caso Errejón o la foto de Pedro Sánchez con Víctor Aldama, dio pie a que Pablo Motos contase una de sus curiosas anécdotas.

"Este fin de semana hemos visto una foto de Pedro Sánchez con el comisionista Aldama", empezaba diciendo el presentador de Antena 3 sobre la imagen que trascendió este fin de semana y que data de 2019: la del presidente del Gobierno con el ejecutor de la trama Koldo.

"El presidente dice que fue una foto accidental. Fortuita. Que yo le creo. Déjame que cuente", avanzaba Motos a sus colaboradores, que ya esperaban con atención a la surrealista historia que iba a explicar su compañero. "A mí me investigó el CNI porque tenía una foto con un tío de Al Qaeda", soltó el comunicador.

Los tertulianos no daban crédito, hasta que María Dabán rompió el hielo: "Bueno, vino un señor. Tú no sabías que era un señor de Al Qaeda". "No, no sabía que era de Al Qaeda. Íbamos los dos en bañador, no llevaba nada", aceptó el conductor de Requena.

"El señor vino y se hizo la foto. Así que yo entiendo a Pedro Sánchez, que se echa la foto con Aldama. No digo que le conozca o no le conozca, pero una foto no sé si demuestra o no demuestra", aceptó Pablo. "Si me permites, yo creo que esa foto, y no sé si lo ha conocido después, es de dos personas que no se conocen", añadió Juan del Val.

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero' Atresmedia Televisión

"¿Tú crees?, preguntó Motos. "¡Absolutamente! Dos amigos, o dos personas que se conocen, no se hacen esa foto nunca", señaló Del Val. Era entonces cuando Rosa Belmonte ponía el foco en lo que rodeaba a la foto, siendo la foto en sí "una mera anécdota". Y es que, a juicio de la periodista, "el problema no es la foto, sino grado de separación del resto de la gente".

"Es que ya hablamos de oro, de petróleo de contrabando, de organización del viaje de Delcy, del 'Koldo, te quiero mucho'. Todo lo que hay alrededor dejar la foto en una mera anécdota", zanjó Belmonte.