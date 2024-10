El entretenimiento televisivo tiene origen europeo: Países Bajos como epicentro de grandes formatos

Durante años, los españoles hemos sido consumidores de formatos de entretenimiento adaptados de otros países. Es el caso del reality show por excelencia, Big Brother (Gran Hermano), que ha vuelto con éxito a Telecinco o The Voice (La Voz), el talent show más exitoso de la televisión y que Antena 3 emite cada viernes.

Pese a que muchos piensan que estos programas se crearon en EE.UU., la realidad es que nacieron mucho más cerca de nuestras fronteras: en Países Bajos. Estos y otros muchos programas han conseguido innovar en la televisión consiguiendo fórmulas de gran éxito, siendo exportadas a todas partes del mundo.

De esta forma, la televisión neerlandesa se ha convertido en la exportadora más importante de contenidos audiovisuales de entretenimiento. A esto hay que añadir que el multimillonario holandés John de Mol está detrás de formatos como La Granja, The Wall, Cambio Radical, Atrapa un millón o Allá tú, además de los ya mencionados GH y La Voz.

Se trata de un destacado productor de televisión y empresario conocido por ser el fundador de Endemol, una de las empresas de producción de televisión más grandes del mundo. Nacido el 24 de abril de 1955 en La Haya, De Mol -aún en activo como precursor de nuevos formatos de entretenimiento-, ha creado desde Ámsterdam algunos de los programas de televisión más exitosos de todos los tiempos y que, hoy, reportan a las televisiones que los emiten grandes beneficios debido a las grandes audiencias que consiguen.

Después de vender su participación en Endemol, John de Mol fundó Talpa Media, otra empresa de producción que ha continuado desarrollando programas innovadores y exitosos. Su influencia en la industria del entretenimiento es considerable, incursionado también en proyectos pensados únicamente para radio y medios digitales.

Su visión innovadora ha cambiado la forma en que consumimos televisión y entretenimiento, influyendo en la programación y producción a nivel global. Su capacidad para crear formatos que resuenan con el público en todo el mundo ha cimentado su legado como uno de los pioneros más influyentes en la historia de la televisión moderna.

Últimas adquisiciones

Como decimos, los grupos audiovisuales más importantes del mundo tienen un ojo puesto en lo que se hace en la televisión neerlandesa, entre los que se incluyen los españoles. De hecho, de allí proceden numerosos formatos que se emitirán próximamente en nuestro país.

Atresmedia, por ejemplo, dio luz verde este verano a las versiones españolas de dos formatos. Uno de ellos es Juego en pelotas (The Quiz with Balls), un concurso original de Talpa Studios y que estará producido por Warner Bros (First Dates). Al frente estará Juanra Bonet, tal y como BLUPER informó en exclusiva.

RTVE dio luz verde a una nueva temporada de 'The Floor' tras su paso por Antena 3.

Nuestro país será el tercer mercado por el que ha pasado Juego en pelotas tras triunfar en la FOX de EEUU. El concurso se estrenó en la cadena SBS6 y fue todo un éxito de audiencia.

El grupo de San Sebastián de los Reyes también se ha hecho con ¡Salta! (The Jump), otro formato que pertenece al conglomerado neerlandés. En esta ocasión, será Buendía Studios (Drag Race España) quien esté detrás de la adaptación de este novedoso concurso que se estrenó en RTL4 en octubre de 2023 y consiguió un 36,6% de share entre los espectadores de entre 25 y 54 años.

Estos dos programas recalan en Atresmedia, después de aterrizar The Floor, la versión española del concurso holandés en el que 100 personas luchaban por ganar territorio en un gigantesco suelo de pantallas LED dividido en 100 casillas. Ahora, RTVE ha dado luz verde a una nueva entrega del programa tras su paso por Antena 3.

The Floor no será el único formato neerlandés en recalar en el canal público, ya que La 1 también emitirá próximamente La conexión. Basado en el original The Connection de MediaLane y emitido con éxito en NPO1, estará presentado por Lara Álvarez y producido por RTVE en colaboración con Satisfaction Iberia.

Mediaset España, por último, anunció la adaptación del formato Surprize Fund, un game show de entretenimiento que estará presentado por Carlos Sobera y que se verá en Telecinco bajo el título Todos por ti.

Las claves del éxito

En los Países Bajos son conscientes de que el mercado local es bastante limitado, por lo que se apuesta siempre por crear formatos con un espíritu comercial internacional y una excelente infraestructura.

Los productores holandeses, además, son conocidos por su capacidad para pensar fuera de lo convencional y desarrollar conceptos de programas únicos y atractivos. Tienen una cultura de experimentación que les permite probar nuevas ideas y conceptos sin temor al fracaso. Una flexibilidad que ha sido fundamental para identificar lo que funciona y para adaptarse a las demandas del mercado.

Por otra parte, las productoras neerlandesas colaboran de forma estrecha con las cadenas de televisión y plataformas de streaming, lo que permite compartir riesgos financieros y creativos. Esto fomenta un ambiente donde es más fácil probar y desarrollar nuevos formatos.

'La Conexión', la última adquisición de RTVE.

El hecho de que Países Bajos sea un país relativamente pequeño, permite a los productores desarrollar y probar formatos a escala más manejable y con costes más bajos que en mercados más grandes. Esto reduce los riesgos financieros y facilita la exportación de estos formatos una vez que han demostrado ser exitosos localmente.

Los productores holandeses tienen una gran capacidad para entender y adaptar sus formatos a diferentes culturas y mercados internacionales. Esta sensibilidad cultural es esencial para el éxito global de los programas de televisión.

Y, por último, Países Bajos cuenta con profesionales altamente capacitados y de enorme talento en todos los aspectos de la producción, desde guionistas hasta técnicos y directores. Una infraestructura sólida para la producción de televisión, incluyendo estudios modernos y tecnología de punta. Además, el apoyo gubernamental y las políticas favorables hacia la industria creativa han sido factores importantes para el desarrollo y la exportación de contenidos.