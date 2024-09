Belén Esteban sorprende en el nuevo ‘Sálvame’ al aparecer en pijama: “¿No te has duchado ni nada?”

El programa Ni que fuéramos Shhh de este miércoles ha tenido temas de lo más variado. Han hablado de La revuelta y su éxito ante El Hormiguero, han contado con Aída Nízar como reportera desde la casa supuestamente okupada de Manu Tenorio, y no han pasado por alto la entrevista exclusiva que José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, ha dado en una revista.

Para comentar esas declaraciones, el programa ha recibido a Belén Esteban, que no estaba en el plató. Así, a través de video llamada, hablaron con la ganadora de Más que baile, que se encontraba en su casa, en Paracuellos. “Qué bonito tu jardín, ¿has leído la entrevista de José María?”, le preguntaba María Patiño, algo que ella confirmaba. “Me voy a sentar, porque tengo mucho que decir”, aseguraba la colaboradora, que había empezado el vídeo estando de pie.

“¿Vas en pijama?”, preguntaba con sorpresa entonces María Patiño, antes de que Belén hubiese comenzado a dar su opinión sobre las últimas palabras de Almoguera, en las que no deja bien parada a su madre. “Sí, voy en pijama”, le confirmaba la Esteban a la presentadora, que volvía a alucinar: “¿A las siete de la tarde en pijama? ¿Pero no te has duchado ni nada?”.

Belén tenía problemas con su conexión, pero intentó explicar que ella se ducha, pero que para estar en casa utiliza pijama. “Belén, ¿no tienes el wifi cerca?”, le preguntaba Javier de Hoyos. “¿Y qué pone, la cara al lado del wifi?”, le preguntaba María Patiño. “El otro día hice aquí la conexión y se me oía bien”, pudo decir Belén, a quien ya se escuchaba con nitidez.

Tras descartar el hablar desde dentro de su casa, Belén aseguró que no va a ir en contra de Carmen Borrego, a pesar de que ya no tenga relación con ella. “Voy a decir una cosa que no debería decir, creo que su hijo que está mal aconsejado, y creo que está mal aconsejado por su padre”, aseguraba.

“ Sabemos lo que pasó”

María Patiño puntualizaba que “Alejandra Rubio esta mañana decía que está influenciado por el representante, y tú por el padre”. “Yo no tengo que contar lo que Carmen pasó la separación, y el señor es anónimo, del cual no voy a hablar, pero creo que todos los que estamos allí sabemos lo que Carmen (pasó)”, afirmaba Belén, que volvía a tener problemas con la conexión.

Así, para la colaboradora, es “tan duro que una madre tenga que leer que te dan la dirección de un hospital mal porque te puede seguir la prensa. Perdona, perdona, eso es lo peor, que una abuela vaya a un hospital y que tu hijo te haya engañado sobre dónde ha nacido tu nieto”, diría también.