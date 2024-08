Inesperado regreso en 'Pasapalabra': Nacho Mangut vuelve al concurso cuatro años después de su eliminación

Este miércoles, 7 de agosto, los seguidores más acérrimos de Pasapalabra se encontraron con un viejo conocido. Asistieron al regreso de Nacho Mangut, más de cuatro años después de su eliminación en la silla azul. El participante fue uno de los primeros que pasaron por el concurso en su etapa en Atresmedia.

Esta tarde, se enfrentaba a Aitor, que vivía su segunda tarde en el programa. Cristina Alvis presentó al pacense: "Viene de Badajoz, es profesor de Secundaria y su nombre es Nacho. Nacho, buenas tardes, para ti esto no es nuevo, pero, ¿cómo te sientes por volver a estar aquí?".

"Pues te diré una cosa. Es la primera vez que estoy en la silla azul en el lado derecho. La otra vez que vine, en el primer programa, no hubo silla azul. Y luego solo he venido a especiales, por lo que sí que es nuevo en ese sentido. Y nada, de todas maneras, aunque no sea nuevo, es un momento tenso igualmente", reconocía el joven.

Además, se mostraba deseoso de que "ya salieran las letras" de la prueba: "Estoy muy contento con esta oportunidad. Tengo muchas ganas de jugar y de ver si podemos pasar esta silla". "Contigo fue el comienzo, nuestros primeros programas. Ahora han pasado ya más de cuatro años", recordaba Roberto Leal.

A Mangut no le costó demasiado pasar esta criba inicial. Aitor terminó por cometer los dos fallos y Nacho se convirtió en concursante de pleno derecho. Por lo tanto, contrincante de Manu Pascual. Este no pudo ocultar su alegría por la nueva incorporación: "Es un referente para mí".

Nacho Mangut y Manu Pascual se enfrentan en su primer rosco Atresmedia Televisión

El primer cara a cara entre Nacho Mangut y Manu Pascual se resolvió en favor del primero, que dejó claro que no le iba a poner las cosas fáciles a su rival. Mangut terminó este primer rosco con 22 aciertos y ningún fallo, mientras que Pascual reunió 21 aciertos y erró 3 definiciones.

Experto en 'Pasapalabra'

Nacido en Badajoz en el año 1993, Nacho Mangut apareció por primera vez en Pasapalabra en 2015, cuando el formato se emitía en Telecinco. Fue, precisamente, uno de los aspirantes que inauguró la silla azul. Volvió en octubre de 2016, siendo eliminado en diciembre, después de 28 programas.

Como bien señalaba Leal, es la segunda oportunidad del extremeño en el espacio desde que se ofrece en Antena 3. El 4 de septiembre de 2020, Mangut cayó a las 79 entregas y se llevó 49.800 euros. En 2023, los espectadores pudieron verlo en El Cazador, en Televisión Española.