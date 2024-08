‘Pasapalabra’ desvela uno de sus grandes misterios: ¿Para qué utiliza Roberto Leal la tablet durante el concurso?

Cada programa de televisión tiene pequeños secretos que, los espectadores, intentan descifrar desde su casa. ¿Por qué llevan cascos los Mozos de Arousa en Reacción en cadena? ¿Se puede fumar dentro de los realities? ¿Cuánto cobran los tentadores de La Isla de las Tentaciones? ¿Por qué Roberto Leal utiliza una tablet en Pasapalabra?

De las tres primeras cuestiones ya conocíamos las respuestas, y de la cuarta, se ha sabido ahora, gracias a un vídeo que Antena 3 ha subido a su sitio web, con Roberto Leal de protagonista. Y es que el presentador andaluz siempre lleva en sus manos este aparato, que parece que le es muy útil a la hora de conducir el formato.

“Hay mucha gente que se pregunta lo que tenemos en la tablet, cierto, pero es bien sencillo. Yo realmente la tablet no la toco”, ha desvelado el que antaño fuese conductor de Operación Triunfo. Algo que resulta sorprendente, pues da la sensación de que sí interactúa con ella “Aquí lo que tenemos es a la subdirectora de Pasapalabra, que está en un pequeño combo que tenemos aquí cerquita, y me está manejando las preguntas en remoto. Ella misma lo pasa y me va pasando las preguntas”, añade el comunicador.

De esta manera, la tablet funciona como las clásicas tarjetas de cartulina de los presentadores, o como un teleprompter que permite al presentador leer todo lo que aparece. Una información que, previamente, va lanzando y organizando la subdirectora del concurso de Antena 3.

“¿Que van acertando o van fallando? Incluso me puede poner alguna del color que sea para yo llevar un poco el orden. Pero, realmente, aquí dependo única y exclusivamente del control también y de la velocidad de mis compañeros, en este caso de Anabel Verdín, que es la subdirectora de Pasapalabra”, comentaba.

"También tengo pinganillo"

No es el único elemento que permite a Roberto Leal presentar el formato como solo él sabe hacerlo. “También tengo un pinganillo, y tengo también aquí al director, a Miguel, y a Lucía, que es nuestra lingüista. En caso de alguna duda con alguna palabra, son ellos los que inmediatamente me van diciendo por aquí”, revela.

Algo fundamental, esto último, dado que es un programa que gira por completo alrededor de las palabras y sus definiciones. Así, cuando hay algo que se sale de lo previsto, estos dos profesionales se lo resuelven y se lo comunican por el pinganillo. En este vídeo, Roberto Leal también ha desvelado que en la mesa hay un monitor y que con él comprueba cómo es la señal del concurso.