El 'tirito' de Anabel Pantoja a sus excompañeros del nuevo 'Sálvame': "Que me dejen vivir en paz este embarazo"

Anabel Pantoja está pasando un momento personal realmente dulce, aunque el estar en el foco mediático lo empañe en algunas ocasiones. La sobrina de la tonadillera espera su primer hijo junto a David Rodríguez, un hombre sobre el que sus excompañeros de Sálvame se encargaron de indagar antes de marcharse de vacaciones.

El pasado junio, cuando se confirmó el embarazo de Pantoja, Ni que fuéramos Shhh sacó a la luz una presunta infidelidad de Rodríguez. Y es que algunos colaboradores aseguraron que, durante un viaje a canarias, el chico se habría "enrrollado" con otra mujer.

Ahora, en declaraciones a la revista Lecturas, sin llegar a mencionar al programa en el que trabajó, Anabel ha respondido: "Agradezco a toda esa gente que piensa en querer abrirme los ojos y el corazón. Les pido que, al menos, me dejen vivir en paz este embarazo, que es una experiencia única y no me gustaría que afectara a mi niña lo más mínimo".

"Fui al médico y me dijo que mis ataques de ansiedad y de llanto le llegan a mi hija", explica a la citada publicación. También se pronuncia sobre los reproches de su prima, Isa Pantoja, en Vamos a ver, que le echó en cara a su madre no alegrarse tanto por la llegada de sus nietos.

"Yo también tengo derecho a que mi familia se alegre por mí. ¿Qué le digo a mi tía? ¿Que no me toque la barriga, que se pueden sentir mal otras personas? Isa me conoce y sabe que en la tele todo se da la vuelta. ¿Mi tía y mi tío Agustín no pueden conocer a mi hija? Si la cogen en brazos o le traen un regalito, ¿ya es hacerles daño a los hijos o a los nietos?", se cuestiona Anabel.

Sobre los rumores de deslealtad

Ante la supuesta deslealtad de la que hablaba el nuevo Sálvame, todo apunta a que la tertuliana de Ana Rosa Quintana conocía esos rumores y tomó una clara determinación: "Yo ya elegí y decidí lo que me hace feliz. He encontrado con él el equilibrio".

Anabel Pantoja, colaboradora de 'Supervivientes' Mediaset España

"Con mirarnos, nos entendemos. Ahora somos muy felices. Cuántas veces le digo: '¿Me quieres?'. Y él me responde: '¿Cómo no te voy a querer, si la mayor muestra de amor está aquí?", zanja la sevillana mientras, según la revista, se acaricia la barriga de embarazada.