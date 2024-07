Carlos Latre aparece por primera vez en Telecinco para promocionar 'Babylon Show': "Lo vamos a pasar muy bien"

Poco a poco, Telecinco va mostrando detalles de la que será su apuesta para el 'access prime time' del próximo curso, Babylon Show. La cadena de Fuencarral decidió entrar en la batalla entre David Broncano y Pablo Motos con un fichaje inesperado, Carlos Latre.

Este domingo, en Conexión Honduras, los espectadores pudieron ver el primer vídeo promocional en el que sale Latre. En el anterior, únicamente se desveló el nombre del programa y un misterioso 'claim': "Bienvenidos a un lugar donde lo imposible no existe".

En esta nueva pieza, Carlos ya aparece como rostro del canal y tira de lo que mejor sabe hacer: imitar. El cómico, caracterizado como el rey emérito, intenta acceder en furgoneta a las instalaciones de Mediaset España y suelta la frase "¿por qué no me abres?", un guiño al mítico "¿por qué no te callas?" de Juan Carlos I a Hugo Chávez.

"¿Preparados para darlo todo?", pregunta. 'Tamara Falcó', en el asiento del copiloto, responde: "Súper preparada. Además, mami me ha hecho once maletas. O sea, que nunca se sabe". "Me va, me va...", canturrea Latre imitando a Julio Iglesias, en otra parte del coche.

Por último, una incorporación reciente al repertorio del presentador, Javier Milei: "No tengo palabras. Bueno, sí tengo palabras, soy argentino. ¡Acelerá, carajo!". Justo después, se lee lo siguiente en pantalla: "Tenemos una nueva cara y viene con muchas caras".

En ese punto, Carlos Latre se baja del vehículo, aparcado dentro de las instalaciones de Mediaset España. Sonríe a cámara y afirma: "Nos lo vamos a pasar muy bien". El vídeo finaliza con el logo del espacio ocupando toda la pantalla y un "estreno muy pronto" bajo el mismo.

Telecinco lanza esta promoción dos días después de que el humorista se despidiese de Tu cara me suena. El pasado viernes, dejó de ser jurado del 'talent show' de Gestmusic tras 12 años. Hace unas semanas, también dijo adiós a El Hormiguero, curiosamente, el programa que será su rival a partir de septiembre.

"Ahora empieza una nueva aventura, un nuevo camino. ¿Cómo va a ser? Pues como soy yo, muy natural, muy se verdad, con humildad y, sobre todo, con mucho divertimento", aseguraba Carlos Latre en declaraciones a BLUPER, sobre Babylon Show.