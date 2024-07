El supuesto comentario por el que Tony Spina abandonó enfurecido el plató de 'Supervivientes All Stars'

Tony Spina, en 'Supervivientes All Stars' Mediaset España

El conflicto entre Marta Peñate y Sofía Suescun también se vive intensamente en el plató de Supervivientes All Stars. Este 21 de julio, en Conexión Honduras, Tony Spina abandonó el 'set' absolutamente irritado con Kiko Jiménez. Según el italiano, el novio de Suescun volvió a hacer referencia al famoso "baby show".

Y es que, en varias ocasiones, Jiménez ha echado en cara a Spina y Peñate que utilicen sus problemas para tener un hijo como modo de hacer espectáculo. En determinado punto de la gala de este domingo, tras varios rifirrafes, Tony pedía a Sandra Barneda abandonar el estudio.

"Con tu permiso y con el de producción, que Kiko me quiera vacilar o atacar con estos temas...", señaló la pareja de Marta, y su compañero no paraba de negarlo. La presentadora de Telecinco intentó poner paz: "Os pido un poco de silencio. A ver, esto se está yendo de madre entre vosotros y hay que recolocarlo. Es un juego, un programa de televisión".

"Cada uno lo está pasando mal, ellas están tratando de sobrevivir en condiciones muy complicadas. Por favor, vamos a no personalizar. Tanto Kiko, como tú, Tony", rogó Barneda. Aun así, la comunicadora de Mediaset aseguró a Tony que si deseaba abandonar el plató era completamente "libre" de hacerlo en ese instante.

"Lo siento, sé que Marta me va a entender cuando vuelva, pero no estoy a gusto", manifestó el ex de Oriana Marzoli, saliendo de plano. Minutos después, Sandra trató de razonar con Kiko Jiménez: "¿Te arrepientes de haber dicho algo?". "¿Tengo que arrepentirme?", preguntó, desafiante, el colaborador.

En ese momento, Adara Molinero hacía referencia al "baby show", un comentario que supuestamente ella también había escuchado minutos antes. De nuevo, Sandra intentaba calmar las aguas dando paso a un vídeo en el que Sofía hablaba de cuánto echaba de menos a su chico.

Sin embargo, esto fue lo que terminó de derrumbar a Kiko, que explicó su propia versión de los hechos con la voz quebrada. Al parecer, Tony Spina le dijo a andaluz "ya mismo la tienes en tu casa" refiriéndose a Suescun, en un tono de "alarde de superioridad", pues cree que le queda poco en el 'reality show' producido por Cuarzo.

Jiménez le contestó que, en caso de que se diese esa situación, estaría "feliz" de que su novia por fin volviese a casa. "Después, me ha llamado amargado", aseguró el que fue tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, que añadió: "Yo le he dicho que estoy pleno, pleno como mi novia. Y él se ha vuelto a victimizar".