Marta Riesco responde en el polígrafo del nuevo 'Sálvame' a la pregunta más directa sobre Rocío Flores: "Miente"

Una tarde más, Ni que fuéramos Shhh tiró de Marta Riesco como reclamo para su audiencia en Ten TV y diversos canales de 'streaming'. Este lunes, 24 de junio, al nuevo Sálvame volvía el mítico polígrafo, que planteó una serie de preguntas comprometidas a la exnovia de Antonio David Flores.

La más esperada, quizá, fue la de "¿te produce rechazo Rocío Flores?", después de que se hiciese evidente que la relación entre la periodista y la hija de su pareja no era la idílica. Riesco respondió un tajante "no", pero la máquina de Conchita Pérez no decía lo mismo.

"El 'poli' determina que miente", sentenció Pérez. La reportera del formato de Fabricantes Studio se apresuró a justificarse: "Para mí, la palabra 'rechazo' es como muy fuerte. Yo siento indiferencia absoluta hacia esta persona. Es lo que Conchita me ha explicado. Que, en el fondo, es un rechazo".

No contenta con la respuesta, María Patiño siguió preguntando: "¿En qué momento te decepciona?". "Nunca tuve grandes expectativas sobre ella", soltó Riesco, y los colaboradores no la creyeron en absoluto. "¡Pero si erais 'amiguis!", le reprochó Kiko Matamoros, "una invención de Sálvame" según Marta.

Al parecer, a los seis o siete meses de noviazgo, Antonio David le comentó a su novia que iban a contratar a Rocío Flores en El programa de Ana Rosa, espacio en el que trabajaba ella. Por este motivo, el malagueño le pidió que ayudase a Rocío "a integrarse".

Kiko Matamoros y Marta Riesco, en 'Ni que fuéramos Shhh' Ten TV

Aun así, Riesco aseguró que no podía "calificar esa relación como una amistad". "Tú querías tener contenta a la hija para poder ganarte al padre, yo lo entiendo", señaló Kiko Hernández. Acto seguido, Patiño iba al grano y quiso saber qué era "exactamente" lo que no le encajaba a Marta de Rocío.

"Pues por cómo me ha tratado a mí. Creo que yo no me merecía que me tratase mal. Hablo de hacerme feos, por ejemplo. Tipo 'si viene Marta, yo no voy'", explicó la comunicadora, ya lista para pasar a la siguiente pregunta del polígrafo de Conchita.

Riesco no engancha

El anunciado a bombo y platillo polígrafo de Marta Riesco no dio los resultados esperados a Ni que fuéramos Shhh. El programa de corazón se tuvo que conformar con un 2,1% de 'share' y 184.000 espectadores de media en Ten TV, a pesar de adelantar su arranque a las 15:30 horas.

¿TE PRODUCE RECHAZO ROCÍO FLORES?



Marta: NO



Conchita: MIENTE



Esta nota supone una bajada de 0,6 puntos en comparación con la global del lunes pasado. Ese día, el cebo también era Riesco y su asedio a Olga Moreno en el aeropuerto, a punto de despegar hacia Supervivientes All Stars. Además, este 24 de junio, la Happy Hour del nuevo Sálvame marcó un 2,7 % de cuota de pantalla.