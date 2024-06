El día que Alejandra Rubio negó estar embarazada en ‘Así es la vida’ y cargó con dureza contra la prensa

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos y Alejandro Rubio, va a ser mamá a finales de año junto a Carlo Constanzia, el hijo de Mar Flores. La pareja comenzó a salir hace unos cinco meses, y ahora han anunciado en una exclusiva que están esperando un bebé. Una portada que ha provocado todo tipo de reacciones en formatos como Vamos a ver, Así es la vida o incluso Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN.

Y en varios programas han querido recordar cómo hace unos meses se soltó la bomba de un posible embarazo, pero Alejandra Rubio fue la encargada de desmentir, y con contundencia, todo lo que se estaba diciendo de ella.

Fue a mediados del mes de marzo. Varios medios digitales como Marca.com y Mundo Deportivo señalaron que la hija de Terelu Campos fue vista comprando hasta tres test de embarazo, en actitud nerviosa, y pidiendo que le despachasen la marca más fiable. Una noticia que también trascendió en aquel momento a la televisión, y fue recogida por programas como Mañaneros en La 1 y Vamos a ver en Telecinco.

Solo hacía unas semanas desde que había salido a la luz el idilio de los dos jóvenes, y Alejandra Rubio se pronunció de forma tajante desde Así es la vida sobre este posible embarazo. Sus palabras, sin embargo, ahora podrían tener otro análisis, pues tal como ha apuntado María Patiño en el nuevo Sálvame, por fechas, puede que sí que estuviese ya encinta, pues ahora está de tres meses.

“Me hacéis reírme, pero de verdad quería decir algo seriamente. Me parece una barbaridad que se tenga que poner estos titulares y que se habla así. No sé que me falta más, que me busquéis en la basura”, decía este marzo la estudiante de interpretación. “No sé si esto es legal, pero que ya me enteraré bien. No se puede decir esto a la ligera, está embarazada, ¿no?”, añadía.

Acciones legales

“No estoy embarazada. Lo siento muchísimo. Sé que habrá gente que le haría muchísima ilusión, pero es que no es el caso”, decía también, para despejar las dudas que hubiese en el aire. La influencer consideraba una “barbaridad” que se publicase algo así, y dejó en el aire la posibilidad de tomar medidas legales contra el portal que lo ha publicado.

“Si no es legal y están haciendo estas afirmaciones, por supuesto”, sentenciaba entonces. En la actualidad, Alejandra Rubio se sigue manteniendo en la misma postura, y ha querido apuntar que el test de embarazo con el que supo que está embarazada lo compró un amigo.