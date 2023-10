Abraham Mateo: "Aparcar ahora mi carrera para centrarme en el Benidorm Fest es muy complicado"

Abraham Mateo vive un gran momento profesional. Después de lograr uno de los temas del 2022 junto a Ana Mena, con quien precisamente coincidió cuando era un niño en Menuda noche, ahora se une a Sebastián Yatra para su nuevo tema XQ Sigues Pasando.

De ahí que se haga difícil que el gaditano pueda aparcar su carrera durante medio año para centrarse en el Benidorm Fest y, si lo gana, representar a España en el Festival de Eurovisión. "Veo mi carrera ahora mismo como una chimenea que está encendida y lo único que quiero es echar leña todo el rato y aprovechar ese momento al máximo", confiesa.

El joven gaditano, que estará próximamente en La Voz como asesor de Luis Fonsi, se sincera con BLUPER sobre su pasado, su presente y su futuro y nos revela cuáles serían los tres deseos que le pediría al genio de la lámpara.

¿Cómo surge esta colaboración con Juan Sebastián Yatra?

Surge desde la amistad, desde el cariño. Hace ya muchos años que al final hemos ido coincidiendo junto en muchos lugares por el camino, en muchos premios, en muchos eventos, en muchas galas... Y desde la admiración también que siempre le he tenido. Es un gran exponente de traer esas melodías de toda la vida del pop y ponerlas donde tienen que estar ahora. Y a mí me ha tirado mucho ese estilo de música. Siento que tenemos muchas cosas en común. Los dos traemos esa música romántica y la fusionamos con lo urbano y con el lenguaje más fresco y más actual de ahora. Siempre habíamos pensado en hacer algo juntos, pero es verdad que siempre nos faltaba el tema, nos faltaba algo que nos impedía hacerlo. Y ahora ha llegado la canción adecuada. Todo llega. Este un lema que siempre tengo en la mente, un lema que me ha ayudado mucho a avanzar en el camino y a ser paciente con las cosas.

¿Cómo llega a la canción?

Esa canción la compuse yo en Jávea, en un camp de composición con dos amigos. Se la envié a él y desde el primer momento que se la puse se le cayeron las lágrimas. Literalmente me dijo: "Tíos, me has hecho llorar con la canción y yo quiero hacerla contigo como sea". Luego ya vino a mi estudio de grabación y a mí me dijo que era la primera vez que un artista le componía una canción, le grababa una canción y le producía una canción. El proceso fue fue muy guay. Tengo demos que yo me grababa a los diez u once años que las escucho ahora y me río

Quizá esa sea una de tus facetas más desconocidas, la de ser productor. ¿Cómo compones tú? ¿Cómo te surgen las melodías?

Cada canción tiene una historia detrás. En realidad cada canción ha salido de una forma diferente. Por ejemplo, Quiero decirte, que ha sido la canción más especial que yo he hecho nunca y que no me cansaría de cantarla en directo, fue a raíz de sentir un desamor fuerte. Y recuerdo que bajé al estudio a las 05:00 de la mañana y que me vino la melodía de una. Sobre todo es sacar experiencias mías, sacar vivencias mías, historias con chicas que me han gustado, que me han marcado de alguna manera y plasmarlas ahí en una canción. Y lo de la producción siempre me ha gustado. Desde pequeño siempre me ha llamado la atención. Mis padres me compraron un ordenador para hacer mi música y tengo demos que yo me grababa a los diez u once años que las escucho ahora y me río. Pero, fíjate, que ya me gustaba hacer la música, grabarme yo y es una cosa que he ido tirando y aprendiendo más y más.

¿Te surge primero la letra o la música?

Yo voy soltando palabras y frases. Muchas de ellas las fijo de esa improvisación ya que siento que tienen esa frescura de lo primero que te ha salido. Confío mucho en eso: en las primeras sensaciones, en lo primero que te viene a la mente. Es como soltarlo todo de una. Así que cuando tengo ya la melodía más bien fija, le voy poniendo la letra más o menos acorde a esa melodía que he hecho y dejando esa primera intuición que he tenido.

Se ve una evolución en tu carrera en la que te has dejado impregnar de otros estilos...

Sí, porque al final la música está para experimentar y para divertirse uno y para ser lo que uno siente. Tampoco me gusta encasillarme en un mismo estilo de música. Md gusta ponerme retos e ir superándome a mí mismo y ponerme a prueba. Y esta canción ha sido una de esas pruebas que he disfrutado mucho el proceso porque al final es un género de música que yo también he escuchado mucho desde pequeño: el pop rock. Y escuchar eso en la voz de Sebastian Yatra es un regalo. Abraham Mateo.

¿Uno hace siempre la música que quiere o se deja también llevar un poco por las tendencias?

Yo creo que es la suma de todo. Tengo muy en cuenta las tendencias de ahora, lo que funciona, lo que le gusta a la gente... Aºl final también es inevitable que salga eso porque es la música que yo escucho en mi día a día. Lo que está funcionando siempre está en mis playlist de Spotify. Así que inevitablemente te vas llenando de esa influencia musical. Y luego también la clave es fusionarlo con tu esencia o lo que tú vienes haciendo desde hace tiempo. Y así sale algo que al final tiene muchas probabilidades de funcionar. No me ha hecho falta ir a terapia porque siempre he tenido muy buenos psicólogos a mi alrededor

Cuándo sacas un nuevo tema, ¿sientes presión porque le guste al público?

Muchísima. Siempre en cada lanzamiento están los nervios a full, mi Whatsapp ardiendo. Cada lanzamiento es una caja de sorpresas. Yo soy muy fan de hacer una canción e intentar superar a la canción anterior. Así nunca te aburres. Siempre lo haces con la misma energía, con la misma pasión. Y es lo que te mantiene motivado. Entonces ,claro, con cada lanzamiento estoy muy nervioso porque quiero que a la gente le guste tanto como a mí.

¿Qué relación tienes ahora con las redes sociales? Porque en su momento fueron muy duros contigo e incluso sacaste una canción sobre ello...

Me gusta entrar y me gusta estar activo con la gente. Me gusta leer comentarios, pero pasar de los negativos que no son constructivo y aprender de lo constructivo, que al final son los que te ayudan a mejorar. Siempre tengo muy presente las redes sociales porque es donde pongo a mi público en coordinación máxima para que me sigan, para que escuchen mi música. Y siempre es una herramienta fácil que tenemos los artistas para darle las gracias a nuestro público por el apoyo. Y a mí me sale de forma natural porque he nacido con un Instagram o un Twitter en la mano.

Desde muy joven has estado en la fama. ¿Quién o quiénes son los que te mantienen con los pies en la tierra? ¿Cómo haces para no despegarte de la realidad?



Yo creo que lo importante y la clave aquí es la buena familia que he tenido, que siempre me han apoyado en todo. También el compartir esta pasión que tengo de la música con mi hermano. Y quieras que no el tener un hermano que te acompaña en el proceso y te ayuda y tú aprendes de él y viceversa también hace que tú disfrutes mucho el proceso. La clave del éxito está en disfrutar, en divertirse y rodearse de buenas personas. También los amigos. He tenido mucha suerte del ambiente que me ha rodeado, que me han hecho estar bien y nunca necesitar una terapia de un psicólogo. No lo descarto. Pero no me ha hecho falta porque siempre he tenido muy buenos psicólogos a mi alrededor. Abraham Mateo.

¿Tú eres consciente de dónde has llegado?

Muchas veces. Casi todos los días. Al final me puedo acostumbrar al día a día de lo que es mi vida, del artista, de las entrevistas, de salir a la calle y que te paren, pero tengo curiosamente muy presente mis principios y valoro mucho cada cosa que me pasa. Yo creo que por eso, porque recuerdo a ese niño que empezó haciendo música con una ilusión, me sorprendo de hasta donde estoy llegando. Sabía que lo que yo quería hacer era esto y tenerlo todo tan claro desde tan pequeñito también ha sido algo fundamental para llegar donde estoy. Me gustaría poder formar una buena familia, una buena mujer, unos buenos hijos y tener esa vida que me haga respirar un poquito del trabajo

Si tuvieras la lámpara de Aladdin, ¿qué tres deseos le pedirías? ¿Ser anónimo?

¡Para eso ya está Halloween! Es uno de mis días favoritos. Puedo ir al parque de atracciones y a un montó de sitios. Pero, ¿qué le pediría? Lo primero salud para mí y para mi familia. Lo segundo sería poder dedicarme a eso toda la vida, que ojalá lo pueda estirar hasta que me muera. Aunque, bueno, aunque no vaya bien, lo seguiré haciendo igual. Y lo tercero sería poder formar una buena familia, una buena mujer, unos buenos hijos y tener esa vida que me haga respirar un poquito del trabajo, que al final también es muy importante.

Te lo estarán preguntando mucho estos meses. ¿Has presentado algún tema al Benidorm Fest? ¿Te ves tú con ganas de representar a España en Eurovisión?