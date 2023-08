La euforia de Alicia Arévalo, narradora del Mundial femenino, con el gol de España: "¡Otra vez, Olga!"

España ha vivido un momento histórico en Sídney. La selección española se ha alzado con la victoria de la Copa Mundial Femenina de Fútbol. La Roja ha ganado a Inglaterra gracias a un gol de Olga Carmona en el minuto 29. Un momento que ha desatado la euforia de Alicia Arévalo, la narradora todo el Mundial, que ha dejado una de las divertidas anécdotas de la cobertura del partido.

Arévalo estaba narrando el partido desde el plató de la retransmisión previa al partido con Paula Murillo como presentadora y tres reconocidas futbolistas españolas: Vero Boquete, Sonia Bermúdez y Marta Corredera. Justo en el minuto 29, cuando Carmona marcó el gol que le dio la victoria a España. Arévalo, narrando cómo la defensa se acercaba a la portería del equipo inglés y marcaba el tanto para la Roja.

“Viene Olga Carmona, vamos a ver... ¡Gol! ¡Gol!”, comentaba entusiasmada Arévalo. Siendo la personificación de la alegría, la comentarista dejó la frase ya mítica que ha definido el poder de la jugadora del Real Madrid en el campo. “¡Otra vez, Olga! ¡Otra vez, Olga! ¡Otra vez!”, exclamaba llena de euforia.

Arévalo no era la única que festejaba el gol. Tanto Paula Murillo como las futbolistas Vero Boquete, Sonia Bermúdez y Marta Corredera. Todas no cabían de gozo al ver a Carmona marcar el gol que, finalmente, le dio la victoria a España. Dado que estaban en directo y con los micrófonos, todas las comentaristas del partido tuvieron que celebrar la victoria sin poder moverse de su sitio. Eso no impidió sentir la alegría que transmitieron a la hora de celebrar el gol.

Plató de TVE donde se comentaba la final del Mundial femenino.

Apenas ocho años después de su primera participación en un Mundial, la selección española ha hecho historia y ha convertido en realidad el sueño de ser campeonas en Sídney. No era un partido fácil, dado que Inglaterra era la gran favorita y venía avalada con ser la campeona de Europa. El gol, marcado en el primer tiempo, le dio ventaja a la Roja frente al equipo inglés. Una ventaja que logró mantenerse en el resto del partido y que le dio la victoria al equipo entrenado por Jorge Vilda.

La Selección, además, ha recogido más galardones del palmarés. Aitana Bonmatí ha logrado el Balón de Oro, mientras que Salma Paralluelo ha obtenido el reconocimiento de mejor jugadora joven. Con esta victoria, España se convierte en el segundo país en lograr ganar un Mundial tanto masculino como femenino.

