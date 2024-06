Kike Calleja habla alto y claro contra las acusaciones de Ángel Cristo: "Una persona que escupe tanto odio"

Si hay alguien que está sirviendo de ejemplo actual de poner el ventilador y lanzar contra todos es Ángel Cristo Jr. Su entrevista el pasado viernes 31 de mayo en De viernes fue completamente incendiaria. El hijo de Bárbara Rey tuvo palabras muy graves no sólo contra su madre y contra su hermana. Desde que salió de Supervivientes, el exparticipante ha cargado también contra sus antiguos compañeros.

Entre ellos está Kike Calleja, contra quien ha seguido cargando Cristo fuera del concurso. El hijo del domador y la vedette acusó al periodista de ser la persona que “provocó la mala relación” entre él y Arantxa del Sol. Además, le ha lanzado duras acusaciones al colaborador, ya que Ángel Cristo llegó a decir que Calleja es “un machista que denigra a las mujeres”.

Este pasado sábado 1 de junio, Emma García conectó en directo con Calleja, quien no ha dudado a la hora de responder a estos ataques. “No tengo por qué defenderme de nada ni de nadie. Vosotros me conocéis, llevo 18 años trabajando en la televisión. Me considero un buen profesional, haré mejor o peor mi trabajo, pero yo nunca miento. Todo lo que dijo Ángel es mentira y para mentir hay que tener buena memoria”, declaró.

Calleja ha negado haber contado nada sobre la amistad de Finito de Córdoba y Ana Herminia. “El único que sacó la historia de su relación o amistad especial de Ana Herminia con Finito fue él. Tiene que saber a quién le ha contado ciertas cosas porque al final lo está mezclando y no sabe lo que le ha contado a cada uno porque yo no he hablado de eso”, afirmó rotundamente.

“Una cosa es que él me dijera cosas que yo no he contado y otra cosa es que lo que él dice que yo iba diciendo de los ocho meses. Por lo visto se lo contó a Blanca y al resto de compañeros y así me lo cuenta Arantxa y cuando Arantxa llega a España dice que yo no he contado nada”, prosiguió.

Emma García y Kike Calleja en 'Fiesta'.

El periodista no ha querido dar más detalles. Por consejo de su abogada, “no va a entrar en ninguna guerra”, además de afirmar que “no le va a dar de comer a esa gente”. Su opinión de Ángel Cristo Jr. es muy clara. “Una persona que escupe tanto odio contra su familia, que no va a hacer con los demás, nos podemos esperar cualquier cosa”, declaró sin dudar.

El colaborador también habló de la relación que tuvo con el hermano de Sofía Cristo antes de participar en el reality de supervivencia. El propio Calleja ha confesado que le conocía, pero no mucho. “Relación no he tenido, le conozco desde hace muchos años porque era novio de una vecina mía. Se lo conté a él, luego no le he vuelto a ver”, compartía a Emma García.

“Tengo informaciones de él, de su familia y de su vida, pero porque nos dedicamos a esto. La intención que tiene de crear historias para vender y seguir en este rollo, que se las busque con quien quiera, yo no voy a entrar al trapo. No voy a soportar que me llame cosas que no soy y de machista no tengo nada, todo lo contrario”, zanjó.