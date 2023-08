Alicia Arévalo también hace historia en TVE: "Las críticas destructivas sólo me sirven para hacerme más fuerte"

Alicia Arévalo es una de las mujeres que están haciendo historia en el fútbol español. La periodista (Sant Andreu de la Barca, 1998) está siendo la encargada de poner voz a la gesta de la selección femenina de fútbol en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Todo el mundo vibró el pasado sábado con su vibrante narración del gol de Olga Carmona frente a Suecia, que dio el pase a la final al combinado que dirige Jorge Vilda. Su grito ya es uno de los momentazos televisivos del año.

"Recuerdo dejarme llevar un poco por la emoción del momento", reconoce a BLUPER. Precisamente, el España-Suecia se convirtió en el partido más visto de la historia de un Mundial femenino de fútbol, con 1.739.000 espectadores y un 36,8%, unos datos que seguramente se pulvericen este domingo con la gran final, que se emitirá en directo de La 1 de TVE a las 12.00, hora peninsular.

Alicia Arévalo, además, se convirtió en la primera mujer en narrar un partido del Mundial masculino para TVE. Fue el Croacia-Bélgica. Pese a los grandes avances, la periodista (y también jugadora) asegura que "queda mucho camino por recorrer": "La sociedad no está acostumbrada a escuchar voces más femeninas narrando fútbol. Hay quienes le han dado la normalidad pertinente, y otros a los que les cuesta más".

[Agosto negro para Telecinco con un prime time hundido: sólo un día rebasa la barrera del doble dígito]

¿Sientes que tú también estás haciendo historia?

Yo simplemente intento estar a la altura del momento. Solo pienso en prepararme lo mejor posible para intentar ofrecer mi mejor versión para que el producto sea de calidad. Estoy muy emocionada por todo lo que la selección está consiguiendo y, tanto yo como mis compañeros, estamos muy emocionados de poder darle cobertura a todo lo que están consiguiendo.

Todo el país vibró con la narración del gol que dio a España el pase a la final. Tu grito junto al de Sonia Bermúdez y Marta Corredera es uno de los momentazos televisivos del año. ¿Cómo lo recuerdas?

Recuerdo dejarme llevar un poco por la emoción del momento. Gritamos las tres. No pudimos contentar la euforia. Fue épico por el contexto en el que estábamos. Tan solo habían pasado 93 segundos desde el empate de Suecia. Ya pensábamos en la prórroga y llegó Olga Carmona para hacernos estallar. Celebramos el gol casi como si lo hubiéramos marcado nosotras. Salió la pasión desde lo más profundo.

"Celebramos el gol de Olga Carmona casi como si lo hubiéramos marcado nosotras. Salió la pasión de lo más profundo"

España se enfrentará a Inglaterra, la vigente campeona de Europa, en la final del domingo. ¿Nos hemos ganado el poder soñar con la estrella? ¿Eres optimista?

Evidentemente nos podemos permitir soñar con la estrella. La selección española ha demostrado ser capaz de todo. Hemos superado por primera vez en un gran torneo la eliminatoria de cuartos de final, hemos vencido a rivales a los que nunca habíamos ganado como Suecia, y nos hemos metido en la final de un Mundial, solo 8 años después de nuestra primera participación en esta competición. El lema que llevaron en 2015 a Canadá fue 'Soñar en grande', casi una década después, volvemos a recuperar ese lema para volver a darle significado.

¿Qué esperas del partido?

Sobre el papel, Inglaterra propone un juego similar al de España: estilo asociativo que busca profundidad por bandas. Veremos qué propone Sarina Wiegmann, que ya ha demostrado versatilidad en sus esquemas. Se llevará la victoria el equipo que mejor sepa aprovechar las debilidades del otro. Ahí es donde el staff de la selección española deberá tener previstos varios planteamientos de partido.

La selección española se ha sobrepuesto a la polémica con el seleccionador Jorge Vilda. ¿Qué opinas al respecto?

Creo que el equipo ha sabido superar una situación complicada dentro del vestuario para dar la sorpresa en un Mundial en el que pocos apostaban por España como finalista.

El éxito de España es también el de una sociedad. Cuando hace años estaba mal visto que una niña pudiera jugar al fútbol en el patio del colegio, ahora existen referentes como Alexia Putellas, Jennifer Hermoso o Salma Paralluelo. ¿Lo ves así?

Todo va ligado. Solo hacía falta creer en ellas. Cuando se invierte en formación y se proporcionan recursos para mejorar el rendimiento de las futbolistas, el nivel futbolístico aumenta y da un salto de calidad que propicia la llegada de buenos resultados. Y, con ello, mucho interés. Se dan a conocer y sirven de inspiración para futuras generaciones. Ellas son el vivo ejemplo de que una mujer puede ser futbolista profesional.

Los comentarios sobre tu trabajo están siendo muy positivos, pero de vez en cuando se cuela algún machista. ¿Queda camino por recorrer?

Queda mucho camino por recorrer, es evidente. Venimos de un pasado donde la mujer no tenía cabida en las retransmisiones deportivas. Y la sociedad no está acostumbrada a escuchar voces más femeninas narrando fútbol. Hay quienes le han dado la normalidad pertinente, y otros a los que les cuesta más. Es un proceso largo, pero vamos por el buen camino.

Alicia Arévalo, la voz de RTVE del Mundial de fútbol femenino de Australia y Nueva Zelanda.

¿Cómo se toma Alicia Arévalo las críticas en redes sociales?

Yo leo críticas. Valoro las constructivas; las destructivas las ignoro, solo me sirven para hacerme más fuerte y para saber que estamos abriendo el camino para que futuras generaciones no tengan que soportar este tipo de comentarios machistas.

¿Cuesta más que una voz femenina cale en el espectador que una masculina?

No lo considero así. Depende de los gustos de cada uno.

¿Crees que, en el caso de haber sido un hombre, el reconocimiento a tu trabajo te hubiera llegado muchísimo antes?

No.

"La sociedad no está acostumbrada a escuchar voces más femeninas narrando fútbol"

Fuiste la primera mujer en narrar un partido de un Mundial de fútbol masculino, el Croacia-Bélgica. ¿Te sorprendió que te lo encargaran?

Mucho. No lo esperaba. Es más, en el momento en que me preguntaron si me apetecía hacerlo pensé que estaban de broma. Tardé segundos en decir que sí. Fue una experiencia única.

¿Cómo ha sido ese camino previo?

En muy poco tiempo tuve la oportunidad de coger bastante bagaje. Nunca es suficiente, pero me ayudó a sentirme bastante segura. Empecé con Copa de la Reina, Eurocopa y empecé a narrar partidos de categoría masculina en la Copa del Rey, antes del partido del Mundial de Catar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alicia Arévalo (@aliciaarevalo29)

¿De qué forma ayuda que seas futbolista a la hora de narrar los partidos?

Empatizo mucho con ellas. Tanto para lo bueno, como para lo malo. Sé qué pueden estar sintiendo en prácticamente cada momento y eso me ayuda a entender el porqué de muchas cosas que después podemos comentar en las transmisiones con las comentaristas de este Mundial, que también conocen esas sensaciones. Te hablo Sonia Bermúdez, Marta Corredera, Melanie Serrano, Vero Boquete… Además, ser futbolista me ayuda también a empaparme de conceptos tácticos y tener algo más de habilidad para comprender el juego.

La labor de RTVE como cadena pública en el deporte femenino es ejemplar. La inversión en él fomenta su visibilidad social. ¿Lo ves así?

Evidentemente. La apuesta por parte de RTVE en el deporte femenino es fundamental para su desarrollo. Esta casa ofrece visibilidad y notoriedad, lo que genera interés en la sociedad. Con ello, RTVE ofrece un claro mensaje hacia la igualdad.

"La apuesta por parte de RTVE en el deporte femenino es fundamental para su desarrollo. Esta casa ofrece visibilidad y notoriedad"

Por cierto, ¿dónde y con quién estabas en el gol de Iniesta?

Estaba en casa con la familia. Habíamos pasado el día fuera, pero teníamos programada la hora de vuelta para no perdernos ni un solo segundo del partido más importante para la sección masculina. Con el gol de Iniesta recuerdo saltar, gritar, emocionarme… y al poco, escuchar petardos, ver fuegos artificiales, salir a celebrarlo a la calle. Fue un día para el recuerdo.

¿Quienés son tus referentes en la profesión?

Tengo muchos, pero, especialmente, todos aquellos compañeros de RTVE que me han enseñado. Se han convertido en mentores para mí. No te podría dar un solo nombre.

¿Cuáles son tus planes cuando acabe el Mundial?

Antes de nada, toca analizar el trabajo realizado y hacer balance; pedir consejos y detectar errores. Es fundamental para seguir mejorando.

Sigue los temas que te interesan