Agredidos una reportera y un cámara de 'Fiesta' mientras cubrían un evento taurino: "Han destrozado el equipo"

Este pasado sábado 19 de agosto, Fiesta de verano ha vivido un momento tremendamente incómodo. Una reportera del magacín, Silvia Álamo, junto con un cámara, Mariano Gutiérrez, han sido agredidos mientras cubrían un evento taurino en Villavieja del Lozoya, por un individuo que llevaba un par de bueyes en un camino estrecho del pueblo. Esta persona llegó a reventar la cámara del equipo.

El motivo por el que el programa presentado por María Verdoy y Frank Blanco se acercó hasta esta localidad madrileña es porque la villa tenía previsto celebrar un controvertido encierro infantil en el que menores de entre ocho y diez años de edad tenían que correr delante de bueyes de tamaño pequeño, emulando así los encierros reales con adultos. Un evento que venía cargado de polémica y con PACMA, partido animalista, exigiendo su cancelación.

Previamente, Álamo se entrevistó con vecinos del pueblo, encontrando división de opiniones, tanto a favor como en contra, de la celebración del encierro infantil. Eso sí, según comentaron desde plató, durante toda la tarde, justo en los momentos previos al directo, los reporteros comenzaron a ser incomodados y agredidos verbalmente por un individuo que cargaba un par de bueyes. Esta persona, buscaba intimidar a Álamo. “¿Está usted mal de la cabeza?”, le preguntaba la periodista.

Justo cuando Frank Blanco entraba en directo con Álamo, el individuo que custodiaba los bueyes se lanzaba a atacar al cámara del programa, interrumpiendo la conexión. “Ya hemos tenido problemas con vecinos de la localidad. No entiendo por qué les parece mal que el equipo de un programa de televisión vaya a contar que se está dando un encierro que forma parte de su tradición”, explicaba.

El propio Blanco revelaba que esta persona destrozó la cámara y demás equipo de los reporteros. “Estos problemas que está teniendo Silvia [Álamo] y nuestro equipo, los estamos teniendo toda la tarde. Nosotros nos acercamos a esta localidad para hablar con todas las partes, incluida la alcaldesa [Aranzazu Reguera], que tampoco quiso atendernos. Hay una polémica, hay un encierro infantil [...] Desde que ponemos el pie en el pueblo y encendemos la cámara, comenzamos a recibir insultos y también amenazas, haciendo imposible nuestro trabajo”, denunciaba José Ángel Leiras en plató.

'Fiesta de verano'.

Insultos y amenazas

Blanco, al intentar retomar la conexión, descubrió que esta persona destrozó el equipo técnico. “No podemos volver a conectar porque nos ha reventado la cámara que llevaba nuestro compañero, Mariano Gutiérrez. Vamos a poner toda nuestra voluntad de identificar a este persona”, explicaba Blanco.

La reportera entró por teléfono al programa para comentar lo que pasó durante la pérdida de conexión, revelando que la Guardia Civil ya le estaba tomando declaración por lo ocurrido. “Ese hombre me ha perseguido con los bueyes, era la segunda vez que lo hacía, supongo que para asustarme. Luego he perdido la noción espacio temporal y sólo he visto gritos y golpes al cámara. Ha agredido a nuestro compañero y a personas que han intentado defendernos”, relataba.

Mientras hablaba al teléfono, este individuo, parece ser, intentó agredirla de nuevo, dado que se podía escuchar a Álamo pidiéndole que se alejase. Blanco le pidió a la periodista, dado que su integridad física corría peligro, que se marchase de allí. Álamo recalcó que iba a hacerlo, pero antes iba a interponer la denuncia contra esta persona. “Queremos irnos de aquí cuanto antes, pero primero vamos a poner una denuncia ante la Guardia Civil”, relataba la reportera. El equipo del magacín de Unicorn Content tuvo que irse escoltado por los agentes.

