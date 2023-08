'Fiesta de verano' afea a Terelu Campos el haber llamado "retrasado" a Pipi Estrada: "Es un término peyorativo"

Terelu Campos vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras vivir un tenso rifirrafe telefónico con Makoke en pleno directo en Así es la vida, sus declaraciones a El Mundo sobre su ex, Pipi Estrada, han provocado ya consecuencias. La hija de María Teresa Campos ha tildado al periodista deportivo de ser un “retrasado”, entre otros descalificativos. Más allá de entrar en valoraciones personales, Frank Blanco, en Fiesta de verano, ha reprendido a la excolaboradora de Sálvame por utilizar esas palabras.

En la entrevista para el rotativo, Campos, quien habló sobre cómo Sálvame había hecho daño a cierto número de personas; además de reaccionar al desembarco de Ana Rosa Quintana a la antigua franja de Sálvame con TardeAR; habló de su ex, quien coincide con su hija, Alejandra Rubio, en las tertulias de Fiesta de verano. La expresentadora de Con T de tarde no dejaba buenas impresiones de su ex.

“Es cierto que alguno he tenido sin cerebro. Porque seamos realistas, ¿quién no ha tenido un chapapote en su vida?”, decía, en referencia a sus antiguas parejas. Además de tildarlo de “feísimo”, Campos lanzó un comentario que tanto Frank Blanco como parte de los colaboradores del magacín de Unicorn Content consideraron ofensivo. “Ese es un retrasado. Yo de ese no hablo”, dijo al diario. Unas palabras que provocaron que el conductor del programa afease su comentario.

“Me vais a permitir que diga algo, en nuestro nombre y en nombre del programa, lo último que queremos es decirle a nadie lo que tiene que decir, pero la palabra ‘retrasado’ a lo mejor no es el mejor término a utilizar. Es un término peyorativo que se asocia a determinadas personas y que está costando mucho eliminar. Entonces, a lo mejor, con lo rico que es el diccionario español, convendría elegir otro tipo de palabras, por si esto le hace recapacitar, se puede faltar desde el respeto”, dijo el presentador catalán, provocando el aplauso del público.

'Fiesta de verano'.

“Se puede decir lo mismo, pero de otra manera con más gusto y respeto”, añadió Verdoy. “Estoy de acuerdo, creo que Terelu podía utilizar miles de palabras, menos esas”, agrega Iván Reboso, aunque matizaba, recordándole a Pipi Estrada, quien estaba viéndolo todo fuera de plató, que, dado que se mete “mucho con Terelu”, tarde o temprano “iba a recibir una respuesta”. “Hoy te ha tocado a ti”, zanjaba. Aurelio Manzano también afeó el comentario de Campos, tildándola de “clasista”.

El programa, de hecho, se acercó al domicilio de la excolaboradora de Sálvame, por si quería retractarse del insulto a Estrada. “Ha sido desafortunado y muy fuera del lugar. Este programa está en contra de este tipo de palabras tan hirientes. Pero somos generosos y queremos darle la oportunidad, si quiere, pueda bajar y entrar en directo con nosotros. Si ella quiere, puede rectificar y explicar por qué ha usado esas palabras”, compartía la reportera.

