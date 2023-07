Los animalistas piden abrir el debate sobre los 'Bous a la mar' de Dénia tras la muerte de un toro ahogado

La organización internacional para la defensa de los animales AnimaNaturalis ha demandado abrir un debate sobre el futuro de los festejos taurinos, tras la muerte de un toro este lunes al caer al agua en los "bous a la mar" de Dénia (Alicante).

"El futuro de las fiestas populares con toros debe ser debatido, ya que no ofrecen los mínimos de seguridad para los animales participantes y tampoco para las personas", ha afirmado la directora de AnimaNaturalis en España, Aïda Gascón, en un comunicado.

Según Gascón, "hay mayor preocupación por las protestas que un hecho así pueda generar que por el hecho mismo, casi lo mismo que estamos viendo en toda España para los casos de violencia machista y otros. No hay voluntad para dar soluciones al hecho, sino a las protestas que suscita esa tragedia".

[Los animalistas piden el fin de los 'bous a la mar' de Dénia con un documental sobre la "brutalidad"]

"Insistimos en que la muerte de un solo animal debiera abrir el debate del futuro de este tipo de festejos. No es cosa de declarar que se tendrá más cuidado o pondrán toda la atención… lanzar a un animal que no suele nadar al mar es tentar a la tragedia", ha sentenciado Gascón, quien se ha preguntado: "¿Acaso lanzaríamos a una persona que no sabe nadar al mar solo para pasar un buen rato?"

Menores en Godelleta

Por otra parte, el partido animalista PACMA ha denunciado la presencia de menores de edad y de personas en estado de embriaguez a las que, en lugar de ser retiradas, se "incitaba y animaba" en los festejos taurinos de Godelleta (Valencia) del pasado viernes.

Así lo han denunciado en un comunicado en el que han asegurado que responsables de la organización se han "infiltrado" en los festejos "para documentar el trato al animal y el ambiente de la fiesta".

Desde el partido han denunciado la presencia de "un importante número de menores" que "incluso llegan a presenciar la embestida de uno de los toros a un hombre de avanzada de edad, que pudo levantarse por su propio pie y cuyo estado de salud se desconoce".

"Este tipo de festejos desentrañan escenarios lamentables en los que el alcohol y el abuso, combinados con la corta edad de la mayoría de los participantes, ocasionan accidentes en los que los platos rotos los pagan tanto los irresponsables que participan como, sobre todo, los animales", ha lamentado la candidata a la presidencia del Gobierno y portavoz del partido, Yolanda Morales.

Según el partido animalista, han podido ver y grabar "cómo el animal es pateado, tentado y se le tira del rabo para mantenerlo anclado al poste durante el embolado".

"A los pocos minutos, el toro embiste con fuerza unos palés intentando quitarse el hierro encendido de la cornamenta, sin éxito", han explicado.

Además, según PACMA, en el festejo había "participantes en estado de embriaguez" dentro del circuito del toro embolado y "en lugar de ser retirados para salvaguardar su seguridad, estos individuos son incitados y animados por la multitud a arriesgar sus vidas al acercarse a los toros incluso cuando caminan tambaleándose".

Desde el partido han condenado estas prácticas, así como el hecho de que sean "desarrolladas en presencia de niños cuya vida se pone en peligro", y han hecho "un llamamiento a las autoridades para que deje de permitirlas y financiarlas".

"Es anacrónico que el Ayuntamiento de Godelleta, con el PP al frente, anteponga los intereses de los exaltados que apoyan esto al sentido común", ha concluido el presidente nacional de PACMA, Javier Luna.

