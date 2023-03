Así ha sido el cambio físico de Álex, concursante de 'MasterChef 11' y finalista de 'MasterChef Junior 4'

La noche de este lunes 27 de marzo, MasterChef 11 estrenaba su nueva edición en Televisión Española. Por fin la audiencia ha podido ver los rostros de los aspirantes de la temporada, pero sin duda, algunos concursantes han llamado la atención más que otros.

En ese caso, uno de los concursantes que más han llamado la atención ha sido Álex, que se presentó como un aspirante más pero dejando una gran sorpresa para el final. "Me dedico al mundo de la cocina desde que salí en MasterChef Junior 4", espetaba el joven mientras afirmaba estudiar cocina y trabajar en dos restaurantes.

Álex volvía a las cocinas de MasterChef tras convertirse en uno de los finalistas de la cuarta edición del talent de niños, en las Navidades del pasado año 2016. Los jueces no le reconocieron al entrar al plató, hasta que desveló su pasado. "¡Mírale! ¡Qué pequeño!", gritaban Pepe Rodríguez y Jordi Cruz mientras comprobaban la información en el móvil.

[La impactante historia de Jeremy, nuevo concursante de 'MasterChef 11': "En mi casa he vivido barbaridades"]

Álex, en MasterChef 11.

"Me alegra mucho veros y tener de nuevo la oportunidad de aprender, seguir formándome. Desde que salí me di cuenta de que quería dedicarme a esto. Cuando eres pequeño no eres tan consciente de que estás concursando y que puedes llegar a ganar incluso", comentaba el aspirante en el casting. El concursante sueña con ganar para poder montar su propio establecimiento y luchar algún día por una estrella Michelin.

Pero Álex no ha sido el único aspirante que se ha presentado a esta nueva edición del talent culinario. Una de ellas es Natalia, también concursante del Junior en la misma edición de Álex. Ambos fueron finalistas, pero Natalia no ha tenido tanta suerte en esta ocasión, y es que no consiguió superar el casting multitudinario en Madrid.

En el último casting también estuvo Víctor, concursante de MasterChef 2, que quedó en el séptimo puesto. Ahora estudia nutrición y trabaja los fines de semana en el mundo de la cocina. "Siempre he querido volver con estas ganas de competir para la final y darlo todo", aseguraba. Finalmente, no conseguía el delantal, pero aseguraba que no le importaría volver a presentarse.

A Víctor le dejó marcado #MCJunior, por eso vuelve al casting de #MasterChef 11.



“Vengo con ganas de competir en la final y darlo todo”



⭕ https://t.co/RO5snn4oew pic.twitter.com/kWECfxO5Lv — RTVE (@rtve) March 27, 2023

Sigue los temas que te interesan