Desvelan lo que esconde el famoso panel de 'La Ruleta de la Suerte' (pero no es lo que te imaginas)

La ruleta de la suerte es uno de los programas más importantes de Antena 3. Líder de la sobremesa, es el máximo responsable del liderazgo que ostenta las noticias que presenta Sandra Golpe desde hace cinco años. El concurso presentado por Jorge Fernández lleva 25 años en emisión, aunque no todas han sido en la primera cadena de Atresmedia.

Los directivos dieron con la tecla al sustituir Los Simpson (se emitían dos capítulos al mediodía) por el concurso en 2017 de lunes a viernes. La mítica serie de animación pasó a verse en Neox. Conscientes de la nueva tendencia positiva, Los Simpson también dejaron de verse en fin de semana y La ruleta de la suerte ocupó su hueco.

La mecánica del concurso que produce Martingala Televisión es muy sencilla. Tres concursantes deben resolver los paneles que les plantea el programa, adivinando las letras que esconde. Para ello, deben ayudarse de la famosa ruleta, la cual dispone de un total de 24 gajos. El participante que llegue al final con más dinero en su marcador pasará al último panel en el que se pone en juego un coche.

['Y ahora Sonsoles' lidera ya todos los días de forma clara: así ha sido su evolución en audiencias]

Muchos espectadores pueden preguntarse si el espacio tiene algún truco. Por eso, el reportero de Antena 3 Edu Calle se ha colado en su plató. Lo primero que tienes que saber que La Ruleta de la Suerte se graba en los estudios de San Sebastián de los Reyes, sede de Atresmedia.

¿Realmente está dura la ruleta?

"Hoy vamos a descubrir todos los secretos de uno de los programas más vistos de la televisión actual", dice en el vídeo que ha subido a TikTok. "Uno de los elementos imprescindibles es su famoso panel, pero ¿qué se esconde detrás de él? Porque, además de mucho cableado, como cualquier pantalla de televisión, nos encontramos con algo inesperado como un espejo donde intuimos que alguien se retoca al menos los labios". Se refiere a Laura Moure, la copresentadora.

No obstante, Calle no cuenta otro de los 'trucos'. Para que los concursantes no estén despistados y no repitan letras, el equipo de La Ruleta sitúa otro cartel con las vocales y consonantes que ya han salido a escena. Sin embargo, a veces sirve de poco, pues los nervios juegan una mala pasada y los participantes caen en el error.

Después, el reportero se centra en la ruleta. No todos los concursantes consiguen dar una vuelta entera. ¿Es verdad que cuesta? ¿Está dura? "Lo cierto es que sí", asegura Calle. Además, hay que tener en cuenta que los atriles también pueden llegar a dificultar las tiradas a los concursantes.

En último lugar, el tiktoker desvela que el público, el alma del concurso gracias a los cánticos que entonan en cada jugada, cuenta con una chuleta de cada uno de los temas. También tienen la ayuda de un animador que les guía. Hace unas semanas salía a la luz que cada persona que acude al programa para integrar el público (forman parte de una agencia de extras) cobra 20 euros por día, además de un bocata y una bebida. Hay que tener en cuenta que se graban varias entregas en un mismo día.

Sigue los temas que te interesan