Nacho Palau habla en 'Déjate querer' sobre su lucha contra el cáncer y la llamada que tuvo con Miguel Bosé

Paz Padilla ha vivido uno de los momentos más intimistas de Déjate querer. La presentadora recibió en el plató a Nacho Palau. El tercer clasificado de Supervivientes 2022 habló profundamente sobre su tratamiento contra el cáncer del pulmón, así como también cómo fue la primera llamada que tuvo con Miguel Bosé tras anunciar que padecía la enfermedad. “Fue un momento muy emotivo”, adelantó.

La presencia del escultor en el programa de Bulldog TV supone su regreso a la televisión del ex de Miguel Bosé, quien tuvo que retirarse forzosamente y prematuramente para comenzar su tratamiento contra el cáncer. De hecho, una de sus últimas intervenciones delante de la pantalla fue cuando se reencontró con su actual novio en el mismo programa, durante la etapa de Toñi Moreno. “Ha sido un proceso en el que me he sentido muy querido”, le dijo a Paz Padilla.

Palau comenzó declarando cómo fue un jarro de agua fría el diagnóstico, que coincidió justo cuando termina su etapa en Supervivientes. “Fue un guantazo tremendo. Hace un mes empecé a hablar porque se me hinchó la garganta, la tuve fastidiada”, compartió, revelando que, el haber perdido la voz le hizo sentir empatía por su ex. “Miguel [Bosé] sigue con la voz jodida”, dijo, antes el comentario de la presentadora con que ambos, ahora, tienen un tono de voz parecido.

Para el escultor, ha sido un auténtico calvario estos meses de quimioterapia y sufrimiento por el agresivo tratamiento para vencer al cáncer. “No me he hecho muchas preguntas, me he dejado llevar porque es una enfermedad tuya, aunque haya gente a tu lado. Es dolor, impotencia, ves sufrir a los que quieren ayudarte y tú estás de mala leche, he llorado mucho”, explicó.

De hecho, le llega a confesar a la propia Padilla que llegó a pensar en la posibilidad de tirar la toalla y dejarse morir. “Tuve un día que bueno, dije ‘no puedo más. Que se termine esto, me lleve por delante y no quiero saber nada’, no podía”, confesó, aunque se apresuró a decir que fue el amor por sus hijos lo que hizo que sacase la fuerza para seguir luchando para superar la enfermedad.

Entre esos apoyos, está el del propio Miguel Bosé. El cantante no dudó en apoyar a su expareja, a pesar de la lucha judicial por los hijos de ambos. “Hemos llorado juntos”, le dijo a Padilla antes de revelar cómo fue esa primera llamada.

“La primera llamada fue muy emotiva. Me dijo que estaba ahí, que no me preocupara. Que me cuidara y alimentara bien y que no me preocupara de nada más”, dijo, antes de compartir que, a pesar de todo, fue feliz con el artista durante el tiempo que estuvieron juntos. “Lo quiero mucho”, dijo, aunque confesó que, de momento, no se han pedido perdón “en persona”.

“Considero que es igual de buen padre que yo, lo quiero mucho y solo espero que le vaya bien. Me encantaría llevarme cómo me llevaba antes, porque me reía mucho. He sido muy feliz con él”, expresó en el plató.

Aunque la relación con Bosé ha mejorado, Palau dejó claro que el conflicto judicial continúa. “No lo he parado, porque una cosa no quita a la otra. Por mi parte no va a parar porque es algo que se tiene que parar. No puede ser que por la inmadurez de mayores se separen unos niños que no tienen culpa de nada. No estoy haciendo responsable a nadie. Yo soy igual de responsable que Miguel, pero, si en la sociedad avanzamos, las leyes tienen que ajustarse al momento en el que están. Creo que en este caso no están a la altura. Lo hemos pasado muy mal y hemos llorado mucho”, le dijo a una Padilla que se mostró seria ante la respuesta.

A la hora de hablar tanto del presente como del futuro, Palau reconoció que lo único que desea es poder ver crecer a sus hijos. “Creo que son muy felices, saben llevar muy bien lo que ha pasado. Creo que tienen dos padres que los quieren mucho, pero sí que me gustaría llegar al momento en el que vea a mis hijos como hombres”, confesó.

