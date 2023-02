'Fiesta' desmonta el bulo de que Gerard Piqué y Clara Chía fueron expulsados de un restaurante

Es más que evidente que cualquier noticia sobre el triángulo Shakira-Piqué-Clara Chía interesa. Recientemente, por ejemplo, la cantante colombiana volvió a sacar otra canción inspirada en su ruptura con el exfutbolista, TQG, en la colaboración con Karol G. Días antes, saltó otra supuesta información que aseguraba que el catalán y su actual pareja habían sido expulsados de un restaurante en Los Ángeles porque el dueño del local era fan de Shakira. Una noticia que corrió como la pólvora y que Fiesta, el programa de Telecinco, ha desmentido.

Todo comenzó en Tik Tok, cuando un influencer compartió unas imágenes de Piqué y Clara Chía rodeados de paparazzis y con las que aseguraban que ambos fueron expulsados del restaurante. La noticia, lógicamente, se volvió viral rápidamente, llegando a los cuatro millones de reproducciones y de la que se hicieron eco varios medios de comunicación a nivel internacional.

Sin embargo, la propia información hizo sospechar al equipo del programa presentado por Emma García. De ahí, que Fiesta analizase las imágenes y viese las primeras incongruencias. El magacín notó que la ropa que llevaban el exfutbolista y la graduada en Publicidad y Relaciones Públicas era la misma que la que tenían cuando fueron a ver un partido en Badalona que jugaba el FC Andorra, equipo de Segunda División que pertenece al antiguo jugador del Barça.

Precisamente, en ese encuentro, ambos aparecieron de forma muy cariñosa en el palco privado. De hecho, ambos fueron seguidos por varios reporteros al finalizar el partido y las imágenes corresponden con las que el influencer en Tik Tok adjudicaba a la supuesta salida del restaurante.

Por otro lado, aunque inicialmente se anunció que, supuestamente, dicho local estaba en Los Ángeles, poco después la misma información quiso ubicar el supuesto incidente en Barcelona, dado que era más que evidente que la ciudad de fondo no era Los Ángeles, al verse también otros coches con matrícula española.

El magacín presentado por Emma García desmontaba así un bulo que ha corrido como la pólvora y que logró cuatro millones de visualizaciones en la red social china y que generó comentarios de todo tipo, en los que se remarcaba el derecho de admisión del dueño de ese restaurante que, en realidad, nunca existió. No obstante, cierto es que cuando saltó la supuesta noticia, hubo varios medios que notaron que esas imágenes no solo no revelaban de dónde salía la pareja, sino que parecían corresponder, justamente, al momento romántico que vivieron en la ciudad catalana.

