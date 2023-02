Jacobo Ostos confirma en 'Fiesta' haber agredido a Miguel Frigenti: "Le di una bofetada correctora"

Este pasado sábado 25 de febrero, Fiesta vivió uno de sus momentos más incómodos. El programa de Unicorn Content comenzó la tarde informando de un horrible altercado que vivió Miguel Frigenti en la noche del viernes. Fani Carbajo, así como también otros testigos, comentaron que el colaborador de Sálvame había sido brutalmente agredido por Jacobo Ostos. Un hecho que fue confirmado propio el propio DJ, al entrar en directo al magacín. “Había que darle una bofetada correctora”, dijo ante una atónita Emma García.

“Miguel fue a trabajar, estaba trabajando y llegó Jacobo y le dio un puñetazo sin venir a cuento. Está con dolores de cabeza. Ha ido al médico. La gente les separó, echaron a Jacobo de la discoteca y ahora él está en el hospital porque le duele la cabeza y tiene la cara hinchada, se encuentra mal”, comenzó a relatar Carbajo ante la serie mirada del resto de tertulianos y de la propia García.

Fue justo después cuando comenzaron a surgir testimonios sobre lo sucedido. De hecho, Kiti Gordillo, colaboradora del programa, destacó que no fue una pelea, sino directamente un ataque contra el periodista. “No fue una pelea, fue directamente una agresión”, señaló. Por supuesto, las miradas estaban puestas en el hijo de Jaime Ostos.

“En principio, me niega que exista ese puñetazo, pero me dice una frase que me sorprende, me pone ‘quédate con esta frase, a él no se le olvidará, a los muertos hay que respetarlos’. Yo le pongo que le ha visto todo el mundo y me pone el emoticono del que se encoge de hombros”, dijo Alejandra Rubio en directo. “Me dice que hable con el director de la sala, lo hago y no corrobora su versión, sino que me cuenta que él llegó, sin mediar palabra, se quitó el reloj, le dio un puñetazo que lo tiró al sofá y el otro no se pudo ni defender”, añadió Aurelio Manzano.

Antes estos testimonios, a mitad de la tarde, el propio Ostos decide entrar por teléfono en el magacín, para dar su versión de los hechos. “El día 8 de enero de 2022 fallece mi padre [Jaime], pocas horas después tengo que soportar que esta persona [Frigenti] hable pestes de mi padre recién fallecido, sin mostrar respeto ninguno, mientras yo le lloraba el duelo en mi cama”, comenzó a relatar ante la mirada serie de la presentadora.

“Ayer esta persona tuvo la suerte de estar cerca de donde yo estaba. Os digo la suerte porque a esta persona había que darle una bofetada correctora con la mano abierta, para que le enseñaran el respeto que hay que tener por una persona fallecida”, continuó, justificando una agresión que provocó la indignación y el estupor en el plató. De hecho, Emma García tuvo que interrumpirle.

“Jacobo, te tengo que interrumpir cuando dices una serie de cosas que ni te convienen a ti, ni se pueden decir públicamente”, replicó la presentadora muy seria. Ostos comenzó a amenazar con cortar la llamada, cuando García solo le pidió que pensara “antes de hablar”.

Lejos de aceptar el consejo, Ostos siguió justificando su comportamiento. “Me miró con una sonrisa sarcástica y diría que amenazante y riéndose. Le dije que a los muertos hay que tenerle respeto y, acto seguido, le di una bofetada que se quedó sentado en el sofá. Se quedó trabajando con la cara calentita”, expresó, provocando más indignación en el plató. Emma García optó por dar por terminada la conversación, aunque dejó un mensaje claro: “Tú no puedes ir dando tortazos, esa no es la justicia. Esto te va a traer consecuencias”.

