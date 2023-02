La oportunidad en ficción que tiene TVE con 'La caza. Guadiana', 'HIT' y 'Los pacientes del Dr. García'

TVE lleva ya unas semanas promocionando varias series que comenzará a emitir en su cadena principal. A mediados de este mes de febrero que llega a su fin, el ente retomó los clips publicitarios de La Caza. Guadiana, la tercera temporada de la ficción temática La Caza tras Monteperdido y Tramuntana. También ha iniciado las promos de Los pacientes del doctor García, basada en la novela de Almudena Grandes y que tendrá su première en el Festival de Málaga, y de la tercera temporada de HIT.

Todas, sin duda, apuntan a estar al nivel en lo referente a las apuestas de las ficciones de la televisión. A pesar de sus errores en lo referente a estrategias de producción, marketing y audiencias, las producciones financiadas por TVE suelen gozar de un nivel visual y técnico de primer nivel que no tiene nada que envidiar a las producciones de corporaciones privadas o plataformas en streaming.

Ahora bien, de nada sirve que las promociones hayan comenzado (o retomado en algunos casos) y que el nivel de producción, así como de guiones y de interpretaciones, sea alto si TVE repite uno de los errores imperdonables que han condenado a buena parte de su ficción reciente y que debería evitar a toda costa con sus apuestas de este año: la emisión de varios episodios a la vez para quitarse de en medio el producto de la manera más rápida posible.

El caso de 'Fuerza de paz'

Eso fue lo que el ente hizo con Fuerza de paz. Creada por Aurora Guerra (Escándalo, relato de una obsesión, Géminis, en la mente del asesino), la corporación no tuvo mejor idea que emitir sus ocho episodios en solo tres semanas. Esto provocó que se lanzasen tres capítulos de golpe en sus dos primeras semanas y otros dos para cerrar la emisión dos semanas después.

A pesar de que la promoción fue nula, hasta el punto de que no hubo siquiera una tradicional rueda de prensa de presentación para los medios (y mucho menos entrevistas de promoción), los datos de audiencia de su primer día de emisión no fueron malos, con una media de 10,6% de share y superando el millón de espectadores con sus dos primeros episodios. Eso sí, sus siguientes capítulos tuvieron una clara línea descendente, llega a un paupérrimo 3,6% de cuota con su penúltimo episodio y apnas 421.000 espectadores.

La sensación fue que TVE tiró por la borda una media de dos millones de euros semanales por un estilo de emisión que daba la impresión de ser una estrategia para hundir su propio producto, dado que, para más inri, el ente compartió todos los episodios de la serie en su plataforma gratuita, RTVE Play, a pesar que varios de ellos todavía no se habían visto en abierto. La producción de Alea Media, además, era una serie que no había sido coproducida por una plataforma, lo que significa que la pública quemó rápidamente una ficción que bien hubiera podido abarcar toda la temporada navideña, incluso tener cubierto el mes de enero entero.

Fuerza de paz siguió una estrategia similar a la que TVE tuvo con sus producciones que pudieron verse antes en plataformas, como los casos de Inés del alma mía, Historias para no dormir o Sin límites. Todas fueron coproducidas por Amazon Prime Video, plataforma que lanzó con bastante anterioridad cada uno de estos títulos. Especialmente flagrante fue el caso de Sin límites, al emitirse en dos noches, mostrando así cómo la cadena pública, pagada por el contribuyente, despilfarraba 20 millones de euros en apenas dos jornadas.

Nadie ha podido explicar aún los motivos que le llevaron a la pública a una estrategia en la que era la propia cadena la que mataba su catálogo. De hecho, en los casos de sus producciones que han sido compartidas con Prime Video, estas tuvieron una promoción para la plataforma, en la que los logos del ente público brillaban por su ausencia, a pesar de ser coproductora.

No hay duda de que las tres ficciones cuyas promociones han comenzado a sobresalir con fuerza se merecen un trato mucho más digno. Eso se puede hacer con un mínimo de publicidad, como las citadas ruedas de prensa y entrevistas con los medios de comunicación. También con algo tan sencillo como respetar el horario de emisión, con un episodio por semana, inclusive si los datos no son excepcionales. No solo se habla de los títulos veteranos, como La Caza. Guadiana y HIT; sino también de esa miniserie que adapta una de las novelas de Almudena Grandes, Los pacientes del doctor García.

El Festival de Málaga, un buen punto de partida

Esta puede ser una víctima más de esa estrategia suicida. Protagonizada por Javier Rey, Verónica Echegui y Tamar Novas, se trata de una ficción en la que también participa Netflix. De ahí, que se mire con lupa cómo será su estrategia de lanzamiento. Por lo pronto, todo apunta a un cambio de sentido, dado que será una de las series que TVE estrene en première (con su correspondiente promoción) en el Festival de Málaga, donde también se verá la tercera temporada de HIT y habrá un adelanto de 4 estrellas, protagonizada por Toni Acosta y Antonio Resines y que acaba de comenzar su rodaje.

Aunque, a priori, parezca que el ente se tomará en serie la promoción de sus series, no hay que bajar la guardia. Tocará esperar a ver cómo irán siendo los estrenos de cada una de ellas. Sin duda, las primeras imágenes ya invitan a verlas, solo necesitan tener detrás un canal comprometido con su propio producto.

