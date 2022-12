Nacho Palau y sus cuatro meses de lucha contra el cáncer: su "gran esperanza" y la Navidad de sus hijos

Fue el 25 de agosto de 2022, a escasas semanas de aterrizar de Honduras tras su concurso de Supervivientes, cuando el escultor valenciano Nacho Palau (50 años) vivió uno de los momentos más duros de su vida: anunciar públicamente que le habían diagnosticado cáncer de pulmón.

En la suerte de comunicado que colgó en sus redes sociales, Palau explicó que iba a comenzar el tratamiento pertinente y que estaba arropado por su pareja sentimental, Cristian Villela (52), su madre, Lola Medina, y dos de sus cuatro hijos, que viven con él, Ivo (10) y Telmo (10).

Pero, según pudo confirmar entonces EL ESPAÑOL, no sólo por ellos: Nacho también estuvo acompañado días previos al anuncio oficial, cuando ya había sido informado de su enfermedad, de sus otros dos hijos, Diego (11) y Tadeo (11), los menores que viven con Miguel Bosé (66) en México. El cantante quiso tener ese gesto con su expareja y ya entonces se produjo un importante acercamiento entre ellos.

[Nacho Palau y Miguel Bosé, lo que no se ha contado de su acercamiento y el viaje sorpresa de Diego y Tadeo]

Nacho Palau en una de sus últimas imágenes en sus redes sociales.

Hoy, cuatro meses después de su diagnóstico, este periódico ha podido conocer que Nacho vive completamente apartado de las redes sociales y la televisión. Su última publicación data del 15 de septiembre, día de su cumpleaños, y aprovechó para agradecer las muestras de cariño recibidas. El proceso, como es natural, está siendo "muy duro, tiene días especialmente complicados".

Pero, desde el cariño a la familia, añaden: "Va todo por el camino correcto". Insisten en la fortaleza de Nacho y, sobre todo, en su "gran esperanza". Su principal estímulo está siendo el calor de sus cuatro hijos. En esa línea, la Navidad va a ser un tanto agridulce en la casa familiar de Chelva, Valencia. "Estas fechas se presentan reguleras, por todo lo que simbolizan, pero las tratarán de pasar lo mejor posible por los pequeños".

Los cuatro hermanos -que se han estado viendo y tratando "con más frecuencia" en estos meses, como ha podido contrastar este medio- compartirán unos días en España en estas semanas tan señaladas de fiesta, porque Miguel "vendrá en familia".

En otro orden de cosas, explica quien está capacitado para hacerlo que Palau siente, más allá de su enfermedad, una gran preocupación por su madre, Lola Medina: "También ella ha estado con lo suyo y como hijo también sufre. Aunque lo peor ya pasó, queda el miedo".

En lo que respecta a la relación sentimental entre Nacho Palau y Cristian Villela, se confía en que ambos están "bien", pese a los "pequeños baches" que ha atravesado su relación. En los últimos días, Villela ha celebrado su cumpleaños con un viaje entre amigos a Buenos Aires. Allí ha desconectado un tanto de la realidad que vive en España, a la vera de su pareja.

Sobre la relación entre Palau y el cantante de Amante Bandido, EL ESPAÑOL ya pudo conocer hace unas semanas que hay entre ellos una suerte de tregua. Por parte de Palau, el contencioso ha quedado "paralizado" hasta nuevo aviso. Ahora mismo, la prioridad más absoluta es su recuperación de la enfermedad.

Nacho Palau junto a sus dos hijos, Ivo y Telmo, en una imagen de archivo.

Miguel Bosé sigue de cerca la enfermedad de su expareja, bien por comunicación directa con él -"hay algo de contacto"- o a través de sus hijos. Hace unas semanas, este medio también informó de que los cuatro menores "tienen sus propios teléfonos y se hablan de forma totalmente independiente y sin necesidad de sus padres".

Comunicado y dolor familiar

"Estoy pasando por un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato", comenzó su comunicado Nacho Palau. El destino ha querido que el escultor valenciano se enfrente a la misma enfermedad que su madre, Lola Medina, superó el pasado mes de junio.

Una fuente cercana a la familia en Chelva deslizó, horas después del anuncio, algunos datos sobre cómo está la progenitora de Nacho, Lola Medina, en estos delicados momentos.

"Hecha polvo pero fuerte", se aseguró. La familia llevaba días "con el runrún" de que algo grave podría tener Nacho. Se explicó que Palau acudió junto a su pareja, Cristian, a conocer el resultado de las pruebas médicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau)

Una vez informada Lola Medina, ésta hizo una llamada a su equipo médico de confianza, el que la trató en su enfermedad. "Está esperanzada en que ese equipo y su médico curen a su hijo", se deslizó.

El dolor de los pequeños Ivo y Telmo, los hijos que viven con Palau, se ha agudizado al observar la delicada situación que se vive en casa a causa de la enfermedad. Su abuela, Lola Medina, fue diagnosticada hace unos meses de un cáncer de pulmón y de otro que le podía llegar al cerebro.

"Me detectaron un cáncer de pulmón que me extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia", declaró la madre de Palau en una entrevista concedida a Diez Minutos desde Chelva.

Tan sólo dos meses después de que Medina hiciera su gran confesión, la enfermedad volvió a golpear a la familia. En esta ocasión, a su hijo, su gran debilidad, Nacho.

Sigue los temas que te interesan