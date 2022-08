Lola Medina, "hecha polvo" por el cáncer de su hijo, Nacho Palau: la primera llamada que realizó

A principios del mes de agosto, Nacho Palau (50 años) regresaba a España tras su participación en el reality selvático de Telecinco, Supervivientes, y lo hacía con ganas de reencontrarse con su familia, ilusionado y con grandes proyectos en mente. Sin duda, en su mejor momento después de haber desvelado en el concurso, además, que está de nuevo enamorado de un chileno llamado Cristian Villela (52).

No obstante, su felicidad quedó emborronada cuando la salud le dio un revés inesperado. Al principio creyó que se trataba de un mero cuadro alérgico, pero, tras realizarle varias pruebas médicas, se le diagnosticó cáncer de pulmón. Lo desveló él mismo este pasado jueves 25 de agosto de 2022 a través de un comunicado en sus redes sociales.

"Estoy pasando por un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato", comenzó el escrito. El destino ha querido que el escultor valenciano se enfrente a la misma enfermedad que su madre, Lola Medina, superó el pasado mes de junio. Un duro bache que Nacho encara junto a sus hijos, su madre y su pareja sentimental.

Nacho Palau en una fotografía tomada en Honduras, durante su participación en 'Supervivientes'.

En las últimas horas, EL ESPAÑOL ha intentado ponerse en contacto con la expareja de Miguel Bosé (66) y su madre, pero la comunicación no ha sido posible. Una fuente cercana a la familia en Chelva sí desliza algunos datos sobre cómo está la progenitora de Nacho en estos delicados momentos.

"Hecha polvo pero fuerte", se asegura. De acuerdo a la información que se hace llegar, la familia llevaba días "con el runrún" de que algo grave podría tener Nacho. Se explica que Palau acudió junto a su pareja, Cristian, a conocer el resultado de las pruebas médicas.

Una vez informada Lola Medina, ésta hizo una llamada a su equipo médico de confianza, el que la trató en su enfermedad. "Está esperanzada en que ese equipo y su médico curen a su hijo", se desliza. En esa línea, la persona que informa confirma, en relación a los hijos de Nacho y Miguel, que "los cuatro chicos ya lo saben" -la situación de Nacho-, incluyendo a los vástagos que viven con Miguel Bosé en México, Diego (11) y Tadeo (11).

Sobre la relación actual que mantienen Nacho Palau y el intérprete de Amante Bandido pocos datos han trascendido, pero a raíz de hacerse pública la enfermedad del escultor ABC ha publicado que el cantante ha sido convenientemente informado. Fue Nacho quien le habría hecho ver en primera persona su diagnóstico. "Está preocupado y ocupado", han asegurado para el citado medio.

La persona que está día y noche al lado de Nacho en estos momentos es su pareja sentimental, Cristian, quien hace unas horas rompía su silencio, y discreción, en redes sociales para mandarle un mensaje de ánimo y fuerza al hombre que ocupa su corazón. "Juntos más fuertes", ha posteado Villela.

El escultor junto a sus hijos, Ivo y Telmo, en una imagen de archivo.

El dolor de los pequeños Ivo y Telmo, los hijos que viven con Palau, se agudiza al observar la delicada situación que se vive en casa a causa de la enfermedad. Su abuela, Lola Medina, fue diagnosticada hace unos meses de un cáncer de pulmón y de otro que le podía llegar al cerebro.

"Me detectaron un cáncer de pulmón que me extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia", declaró la madre de Palau en una entrevista concedida a Diez Minutos desde Chelva. Tan sólo dos meses después de que Medina hiciera su gran confesión, la enfermedad ha vuelto a golpear a la familia. En esta ocasión, a su hijo, su gran debilidad, Nacho.

El comunicado de Nacho

La expareja de Bosé acaba de hacer un concurso extraordinario como participante de Supervivientes 2022, tanto es así que incluso el cantante lo ha llegado a felicitar por su soberbio trabajo en los Cayos Cochinos de Honduras.

En la gala final del reality, Palau debía enfrentarse a una prueba de apnea -aguantar la respiración bajo el agua- y no lo logró, por lo que se alertó bastante y, días después, acudió al hospital a realizarse un reconocimiento médico. Las pruebas fueron claras: sufría, como su madre, cáncer de pulmón.

Así lo ha anunciado él mismo a través de sus redes sociales: "Hola a todos, queridos: Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando por un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato", comenzaba el duro post.

Y proseguía: "Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad. No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación".

Palau invita a todos sus seguidores a que gocen de las bondades que entrega la vida y recordar que la salud es lo más importante: "Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa. Recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices".

