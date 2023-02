Jordi Évole: "Le propuse a Isabel Preysler hacer una canción contra Vargas Llosa como la de Shakira"

El Hormiguero cerró su semana con la visita de Jordi Évole, y es que el presentador de laSexta acudió al programa de Pablo Motos para promocionar la nueva temporada de Lo de Évole, que se estrena el próximo domingo 12 de febrero con una road movie junto a los hermanos Muñoz, los componentes de Estopa.

Cuando todo parecía que la entrevista iba a comenzar hablando de su próximo proyecto, el presentador desviaba el rumbo del encuentro hacia preguntas más personales. "Me han dicho que pasas muchas tardes en casa de Isabel Preysler...", soltaba Motos dejando a la audiencia boquiabierta. De hecho, gran parte del público pensaba que se trataba de una broma.

Contra todo pronóstico, el catalán asintió con la cabeza y explicó más detalles. "Porque se ha quedado soltera y hay que aprovechar. Nos conocimos hace dos años y nos caímos muy bien, y eso que venimos de mundos diferentes".

De hecho, el periodista no se cortó al desvelar lo que le propuso a la celebrity cuando se enteró de su ruptura con Mario Vargas Llosa. "Quería hacer un video de promoción en el que estábamos leyendo de los dos en unos sofás", explicaba, pero parece que el vídeo necesitaba algo más que su presencia.

"Entonces miraba a Isabel y le decía que por qué no hacía una canción anti Mario Vargas Llosa como había hecho Shakira con Piqué en su colaboración con Bizarrap", una idea que no terminó de gustar a Preyser, negándose rotundamente. "Pero ella, como una señora y con toda su elegancia, me decía: 'Jordi, tienes unas tonterías…'".

Aprovechando que Tamara Falcó estaba en el plató, Pablo Motos quiso saber si lo que estaba diciendo Jordi era cierto. "Eso es cierto, pero no me ha contado lo de la canción", respondía. "Pero no le des esas ideas, como si no tuviéramos bastante en casa", añadía sobre la propuesta de la canción al estilo Shakira.

"Yo creo que con esta amistad que estamos cultivando yo creo que me tendríais que invitar a una boda", apuntó Évole entre risas en relación a la boda entre Falcó e Íñigo Onieva.

Asimismo, durante la entrevista también reveló la sorpresa que se llevó al entrevistar a Macarena Olona tras su salida de Vox: "Los votantes pueden flipar".

