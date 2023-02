Lydia Lozano rompe a llorar en 'Sálvame' tras ser "traicionada" por una amiga: "Le voy a decir de todo"

Lydia Lozano no está viviendo uno de sus mejores momentos en Sálvame. Desde que hace unos días un invitado enmascarado dijera que la colaboradora y su marido solían frecuentar locales de intercambio de parejas, la periodista se ha convertido en la protagonista del espacio vespertino de Telecinco.

Lozano ha negado en todo momento esta información, pero lo que la colaboradora no se esperaba era que una amiga suya "cercana" confirmase esa información. Ruth Sanz, es el nombre que ha dado Omar Suárez y que ha provocado el llanto de Lydia Lozano. Y es que el programa ha comenzado diciendo que el programa contaba con el testimonio de una persona que conocía muy bien a Lydia, y que ha corroborado el testimonio de Apolo, el testigo protegido que asegura haber visto hasta en cuatro ocasiones a Lozano y su marido en locales de intercambio de parejas.

En cuanto la colaboradora ha escuchado el nombre se ha quedado pálida, no se lo esperaba. "¿Ruth?", repetía sin poder creérselo. "Yo a ella la conozco mucho, es amiga mía, fui a su boda... No entiendo por qué ha hecho esto. No lo entiendo". "Estoy flipando", insistía.

[Lydia Lozano, el eterno saco de boxeo que 'Sálvame' ha vuelto a golpear con dureza]

Al ver el momento delicado que estaba viviendo, Terelu Campos se ha levantado y se ha sentado al lado de su compañera. "¿Te esperabas esto de Ruth?", preguntaba. "En la vida, en la vida", decía. En ese momento la colaboradora se ha derrumbado por completo y ha comenzado a llorar. "Es que no lo entiendo. Es que si dijeses que no nos hablamos o que hemos tenido movidas... Es que yo a Ruth la adoro... Siempre he mantenido una discreción con ella...".

Lydia Lozano en Sálvame.

El testimonio emitido ha sido el siguiente: "Ellos hacen este tipo de fiestas, lo primero que hacen es quitar el móvil a todo el mundo. Es difícil que haya una foto de ella porque no hay móviles. A ver ella lo va a negar, ella tenía que ser sincera y decir que si, que tiene un amigo que hace esas fiestas y ya está".

Al escucharlo, Lydia no ha podido articular palabra. "No me gusta el tono que usa para ser mi amiga. El tono es horroroso, en mi vida he sacado el móvil a nadie, solo pido que no se hagan fotos de la casa", comentaba. "Que ahora Ruth diga que íbamos a fiestas de esas... La voy a llamar de todo", sentenciaba.

