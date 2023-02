Eduardo Navarrete se quita la ropa en ‘El Hormiguero’ para hablar de sus operaciones de estética

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Este miércoles, el diseñador alicantino Eduardo Navarrete visitó por primera vez El Hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos en las noches de Antena 3 con un gran éxito de audiencias. A pesar de ser todo un experto en televisión, pues ha participado en Maestros de la costura y MasterChef Celebrity, y ha sido comentarista de realities en Telecinco, Eduardo se mostraba tan nervioso como ilusionado por pisar el plató de Antena 3. De hecho, en sus primeros minutos tocaba los decorados y la mesa para comprobar si eran de verdad, y se ilusionó mucho al ver frente a sí a las hormigas Trancas y Barrancas.

El objetivo de su intervención era hablar de su nueva colección de moda, que se presentará en la 77ª Edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. De hecho, él mismo lucía una camisa de esa colección, en la que aparecía una cara que era la suya propia, algo que ha conseguido convertir en su sello personal en sus prendas.

En otro momento de la charla salió el tema de los retoques estéticos que Eduardo se habría realizado, y es que es evidente que su rostro y su cuerpo ya no son los mismos que conocimos en la primera edición de Maestros de la costura, programa al que entró siendo prácticamente un desconocido.

“Me he hecho a mí mismo a base de bolsillo y bisturí, tengo operaciones de estética de arriba abajo, de rodillas para arriba. Desde de ojos, la bola de grasa de los pómulos, lifting, balón gástrico...”, revelaba el invitado, que acabó quitándose la ropa para mostrar los resultados. “La grasa de mis abdominales me la han puesto en el culo. Antes tenía pecho y barriga y nada de culo. Ahora es al revés”, aseguraba en ese mismo sentido.

Sus operaciones de estética han sido complicadas, y por eso tuvo que pasarse, por ejemplo, un mes durmiendo bocabajo, pero él se mostraba encantado con los resultados. “Mi doctor me ha cambiado la vida, esto es lo mejor que he hecho en mi vida”, decía con alegría el diseñador, que se hizo su primer retoque a los 19 años en los labios “en el piso de una señora que ya no tenía clínica” en Barcelona.

