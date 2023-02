laSexta emitirá ‘Anglés: Historia de una fuga’ como un evento en dos noches consecutivas

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Atresmedia ha puesto fecha al estreno de la serie documental Anglés: Historia de una fuga. Una producción que consta de tres entregas, y que seguirá los pasos de Antonio Anglés, criminal que en los años 90 fue acusado de secuestrar, violar y asesinar a Miriam, Toñi y Desirée, las tres adolescentes que se conocieron como las niñas de Alcàsser, un caso que movilizó a España para encontrarlas.

De esta forma, esta serie documental se estrenará el próximo martes 14 de febrero y finalizará su emisión a la noche siguiente, convirtiéndose así en un evento. Al frente de esta propuesta están los periodistas Genar Martí y Jorge Saucedo, quienes trabajan en el programa Equipo de investigación de laSexta y que son los autores del libro ‘El fugitiu’. En esta obra ambos hicieron un recorrido desde Catarroja hasta Dublín, que es el trayecto que se supone que realizó Antonio Anglés en su huida, en los primeros meses de 1993. La docuserie ya está disponible en la plataforma de pago ATRESplayer Premium.

Hay que destacar que en 2018 Equipo de investigación ya reconstruyó la fuga de Anglés, quien puso pies en polvorosa el 27 de enero de 1993, cuando la policía acudió a su casa para detenerlo tras encontrar unas pruebas que lo incriminaban en el mismo lugar donde aparecieron los cuerpos de las tres jóvenes asesinadas. Entonces el programa realizó una radiografía de Anglés, a quien dibujaron como “un hombre osado, astuto, desconfiado, muy violento, habituado a utilizar identidades falsas y consumidor de tranquilizantes”. Su pista se perdería el 24 de marzo de ese mismo año.

El programa incluyó una entrevista con Kenneth Farquharson Stevens, el capitán del 'City of Plymouth', el barco en el que huyó el presunto asesino. Su testimonio aportó nuevos datos relevantes para el caso, y en 2020 la jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira emitió una orden europea de investigación para solicitar la colaboración de las autoridades del Reino Unido sobre la supuesta huida de Anglés.

“Para nosotros fue un subidón, pero no por obtener algo que no tiene nadie más, o porque las cosas salgan bien. Fue un subidón personal, de demostrar que el periodismo sirve para algo, para esto”, explicó Gloria Serra a BLUPER sobre la reapertura de la investigación. “Además, es un tema que nos duele a todos en el alma, en el que el principal encausado no haya pagado por esos crímenes horribles. Nos sentimos muy felices, muy orgullosos, es de las veces que más veces nos ha dado la sensación”, añadía.

