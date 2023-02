Sonsoles Ónega defiende a su programa de las acusaciones de Luis Zahera: “No tendemos emboscadas”

El pasado lunes todos los programas de televisión se hicieron eco de las denuncias por acoso sexual hacia un productor de cine tras varias situaciones ocurridas durante los Premios Feroz del sábado anterior. En ese sentido, el programa Y ahora, Sonsoles, entrevistó al actor Luis Zahera, que había sido galardonado por la película As bestas, y al preguntarle por esta noticia el actor se mostró molesto. “No sabía que era una entrevista para hablar de esto”, afirmó el intérprete en directo, pues según dijo creía que iba a hablar de su trabajo en la película, por el que también opta al Goya.

Esta situación incómoda podría haber pasado al olvido, pero Sonsoles Ónega quiso hacer una puntualización durante la emisión del programa del 31 de enero y así aclarar lo ocurrido. De forma concisa, la comunicadora quiso dejar claro que el también actor de Entrevías o Vivir sin permiso sabía que esta cuestión se iba a poner sobre la mesa.

“Por cierto, por cierto. Que ayer Luis Zahera, premio Feroz por su trabajo en As bestas, estuvo con nosotros y dijo que no le habíamos avisado de que le preguntaríamos por todo este lío de los premios”, dijo Sonsoles Ónega. “Nosotros le llamamos expresamente para hablar de eso”, puntualizó, desmontando así la afirmación del actor gallego que aseguraba que desconocía que se trataría el tema.

[‘El Hormiguero’ rescata la vez que Luis Zahera fue el ‘hermano’ de Alberto Núñez Feijóo]

“Nosotros no somos de atracar a nadie con preguntas inesperadas ni de tender emboscadas imprevistas. Lo digo solo para dejarlo claro”, añadía Ónega, en lo que podría interpretarse como un dardo hacia otro tipo de programas de televisión. “No me puede gustar más Luis Zahera, pero defiendo a este equipo como una madre defiende a su hijo”, finalizó la comunicadora, dando así por zanjada cualquier tipo de polémica.

Hay que recordar que cuando le preguntaron a Luis Zahera en primer lugar por la denuncia de la agresión, el actor dijo que en la ceremonia estuvo con Rodrigo Sorogoye, y que al poco de terminar ya estaba en su cama, pues al día siguiente actuaba en Teruel. “Hombre yo no tengo ni idea, imagino que sería una fiesta en la que la gente está en un ambiente disipado, pero lo que ocurrió no tengo ni idea”, insistía.

En ese momento, Sonsoles hizo una pausa para pedir que no se malinterprete lo que había dicho el actor, para que no se diga que justifica lo ocurrido por el consumo de alcohol. Fue entonces cuando Zahera aseguró que desconocía que se le había llamado para hablar de ese asunto y no por su trabajo como actor.

Archivado en Actores, Premios Feroz, Sonsoles Ónega, Televisión

Sigue los temas que te interesan