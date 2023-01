Luis Zahera se enfada con ‘Y ahora, Sonsoles’ por preguntarle por la agresión de los Feroz

La celebración de los Premios Feroz del pasado sábado generaron muchas noticias, inicialmente, por los galardonados, y más tarde por la agresión sexual que sufrieron dos de los invitados del evento. Un tema que ya está judicializado y del que se han hecho eco todos los programas de televisión, desde los magacines a los informativos.

Este lunes, Y ahora, Sonsoles, que se emite en Antena 3 por la tarde antes de Pasapalabra, entrevistó al actor Luis Zahera, quien consiguió el Feroz a la mejor interpretación por la película As bestas. Su intervención comenzó con Miguel Lago preguntándole si se imaginaba recogiendo el Goya el próximo 11 de febrero por ese mismo trabajo. “Yo que sé, agradezco mucho las preguntas, pero intento no pensar en ello, quiero que se lo den a mi hermano Diego Anido”, respondía el intérprete, quien ha trabajado en producciones de televisión como Entrevías.

Entonces fue cuando Sonsoles Ónega, conductora del espacio, sacó a la palestra el tema de la agresión sexual en la fiesta posterior a la celebración de los Feroz. “Voy a ser absolutamente sincero contigo. Yo estoy con mil tinglados, estuve en la ceremonia con Rodrigo Sorogoyen, acabó la ceremonia y a los diez minutos estaba dormido con un bendito en mi cama. Ayer estuve en Teruel, que estoy con monólogos. Y no soy la persona indicada porque no me entero de nada”, respondía el actor, dejando claro que prefiere hablar de su trabajo como intérprete que de asuntos externos. Explicó que había visto algo relacionado con el tema en laSexta, pero que carecía de información de primera mano. “Hombre yo no tengo ni idea, imagino que sería una fiesta en la que la gente está en un ambiente disipado, pero lo que ocurrió no tengo ni idea”, insistía.

Sonsoles entonces hacía un paréntesis, y pedía que no se malinterprete lo que había el actor, para que no se diga que justifica lo ocurrido por el consumo de alcohol. Luis Zahera entonces se mostró enfadado y pidió que no se le meta “en un lío. “Yo pensé que me llamabais por la película, no para hablar de movidas que no tengo conocimiento y que están judicializadas y son desagradables. No sabía que era una entrevista para esto, sinceramente”, aclaraba. Sonsoles Ónega recomendó entonces la película As bestas, de la que Zahera deseaba hablar y despidió la conexión.

