Bibiana Fernández, sobre Jedet: "La vi compungida. Si llega uno y te toca las tetas, lo normal es que denuncies"

No cabe duda de que la última ceremonia de entrega de los Premios Feroz se ha visto envuelta en polémica cuando este pasado lunes, 30 de enero de 2023, la actriz Jedet (30 años) denunció tocamientos durante la gala posterior. Una presunta agresión que provocó el desplazamiento de la Policía a la sala donde se festejaban los premios, y por la que la actriz tuvo que acudir a comisaría para oficializar la denuncia.

Una delicada situación de la que Bibiana Fernández (68), invitada a la gala, ha querido opinar en las últimas horas en el espacio donde colabora, El programa de Ana Rosa. La exvedette, además de gran conocida de Jedet, coincidió con ella en el AVE de vuelta a Madrid, tras haber acontecido los hechos relatados y denunciados. En esa línea, Bibiana ha llegado a sostener que el acusado podría haber sido un hombre con el que ella había sufrido un desafortunado suceso muy parecido al actual.

"Primero, decir que si hubo un tocamiento, violencia o alguien se intentó aprovecharse de alguien, estoy a favor de Jedet y de cualquiera que haga este tipo de denuncias. Segundo, en defensa de los premios Feroz, tengo que decir que fue una gala perfecta, muy bien organizada. Todo lo que sucedió allí, dentro de los premios, fue bueno", ha comenzado su explicación Bibiana en la mesa de actualidad de AR.

[Jedet, artista 'trans', víctima de una agresión sexual en los Feroz: un productor, acusado]

Bibiana Fernández en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset

Sobre esa vivencia personal con este hombre, de profesión productor, Bibiana ha asegurado: "Este señor, que no lo reconozco muy bien, yo creo que hubo un momento en el que me dio un pico... pero, por ejemplo, La Terremoto me dio seis picos y no la voy a denunciar. Hubo como un segundo intento y me pareció que iba un poco más allá, pero no sé si es el mismo hombre, eh, porque cuando acabaron los premios me fui".

Bibiana, además, ha desvelado que se encontró con Jedet en el AVE de vuelta a Madrid: "Me la encontré en la estación del AVE, a la vuelta, y me dijo 'vengo de comisaría...'. Como es una frase que habitualmente Pepón Nieto y yo decimos siempre, la de 'uy, niña, la noche estuvo de comisaría', pues no le di en ese momento la importancia que tenía, porque no sabía en qué consistía todo esto".

La artista Jedet en los Premios Feroz 2023. Gtres

Se muestra inflexible y taxativa Fernández con respecto a las denuncias por agresión sexual: "Una vez que ya he visto los informativos, estoy fuera y he visto la información, entiendo perfectamente que una mujer que va a una discoteca a pasárselo bien con compañeros y que si alguien viene y te toca las tetas lo normal es que vayas y denuncies. Lo bueno es que el protocolo funciona, la policía se personó rápido en la discoteca para tomar las diligencias oportunas".

Y ha añadido: "Yo la vi compungida, pero imagínate la situación; había 400 personas allí en el Ave, algunos sin dormir, otros borrachos... La vi compungida porque venía de la comisaria. Yo le pregunté y ella me dijo 'fíjate, un tío en la discoteca me metió mano, me ha tocado las tetas', o algo por el estilo. En el barullo no percibí la gravedad, en el fragor de aquel vagón, pero ella venía exactamente en ese momento de la comisaría porque por la mañana ella fue a poner la denuncia".

Sobre el presunto autor de los hechos, se conoce la detención del productor Javier Pérez Santana, de 55 años, productor de la firma Testamento, que pasó a disposición judicial y salió en libertad con cargos en la noche del pasado domingo, 29 de enero de 2023. Pérez Santana acudía a Zaragoza con una de las cintas nominadas en la categoría de Arrebato de Ficción: Mi vacío y yo. Finalmente, el galardón se lo llevó Eduardo Casanova (31). La investigación tiene puesto el foco en otro sospechoso más, del que tienen fichada la identidad, pero que aún no ha sido detenido.

Archivado en Agresiones sexuales, Bibiana Fernández, Cine, Premios, Premios Feroz

Sigue los temas que te interesan