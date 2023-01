Ramón García estalla de nuevo: "Aquí en el plató hace un frío del carajo y a alguien le debe importar un huevo"

En los últimos meses, el emblemático presentador Ramón García (61 años) se ha convertido en noticia por su controvertido y comentado comportamiento en su programa de Castilla-La Mancha, En compañía. Fue en octubre de 2022 cuando Ramón se convirtió en noticia tras unas polémicas declaraciones que realizó en directo en su programa.

En concreto, aseguró que las mujeres mayores que critican a sus invitadas en el programa eran "atrasadas", "retorcidas", "idiotas", "imbéciles", entre otras descalificaciones. Pero su discurso no terminó ahí, y las invitaba a seguir "revolviéndose como gorrinas que son en su propia mierda, pero dejen a las demás ser felices".

En otro momento, durante una llamada telefónica en directo, Ramón le espetó a su interlocutor: "Te voy a decir una cosa, mando a tomar por culo a la gente demasiado poco". Ahora, el que fuera compañero de Ana García Obregón (67) en el mítico ¿Qué apostamos? lo ha vuelto a hacer. Durante la emisión de uno de sus últimos programas, Ramón ha perdido los nervios. En esa ocasión, por el frío "del carajo" que hacía en el plató de En compañía.

En un momento dado de la emisión, Ramón García se interrumpe, aterido de frío: "El frío que estoy cogiendo yo aquí. Me voy a poner una manta. De verdad, esto del frío es muy cansino en este plató. Muy cansino esto. Algún día vamos a parar por muerte del presentador y el equipo. Hace un frío del carajo. ¿Ahí -en las gradas del público- están bien? No sé si presentar desde ahí, porque aquí pega un viento de frente como si fuera en un velero navegando por el mar Báltico".

Y añade: "Si alguien tiene a bien apagar el aire, se lo agradeceré. O si no, que venga él a presentar. Si me pongo malo, no hay presentador. Y si Gloria se pone mala, no hay presentadora. Esto hay que arreglarlo de alguna manera, y ya llevamos así meses y pico. Aquí hay personas mayores que pasan frío. Y hay un presentador que sin voz no puede presentar. A la gente le debe importar un huevo".

Su otra salida de tono

En noviembre de 2022, En compañía se ponía en contacto con una persona de forma aleatoria. "Buenas tardes. Disculpe que le moleste caballero. Soy Ramón García, le llamo del programa de televisión En compañía, de Castilla-La Mancha Media. Le presento a mi compañera Gloria Santoro, gracias por atendernos. ¿Conoce usted el programa?", decía el mítico presentador de Televisión Española cuando el espectador descolgaba el teléfono.

Tras esto se producía un silencio en plató y el hombre respondía que no era un habitual espectador de la pequeña pantalla. "Pues no veo la televisión, no veo nada", respondía con un hilo leve de voz. "Pues eso que lleva usted por delante", espetaba García.

"¿Y qué tal está? Le agradecemos que nos atienda lo primero. ¿No conoce el programa entonces, no lo ha visto nunca? Si no para explicarle por qué le estamos molestando", insistía el conductor para mantener la llamada activa, algo que no pretendía el otro interlocutor que cortaba la llamada. "Pues eso como me están molestando, voy a colgar".

Para darle un toque de humor, el programa ponía la sintonía de una canción diciendo "adiós", mientras los dos presentadores se reían por el momento que acababan de vivir en vivo.

Pero García no quería cortarse, y terminaba por confesar cuáles eran sus pensamientos tras la fatídica llamada telefónica. "Te voy a decir una cosa, mando a tomar por culo a la gente demasiado poco", replicaba Ramón ante la mirada atónita de su compañera que optaba por volver a reírse.

