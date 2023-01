Fusa Nocta: "Me preocupa ahogarme en el Benidorm Fest. Pero llevo mucho tiempo practicando"

Desde que se dieran a conocer los temas de esta edición del Benidorm Fest, que esta noche arranca en La 1 con su primera semifinal, Mi familia se convirtió rápidamente en uno de los temas favoritos de los eurofans. Quizá porque era un estilo que no se esperaban después de que Fusa Nocta decidiera cantar su reggaeton Luz Bajita.

"La idea era que no se viese por donde iban los tiros porque tengo más canciones que voy a sacar ahora que son un poco relacionadas con ésta y mi idea era que fuera completamente puesto: así que un reggaeton", explica la joven de Gandía a BLUPER.

"Mi familia tiene mucha base de trap, de hip hop... Para mí el final no es un reggaton, pero es una voz más delicadita. Me siento súper contenta de estar aquí con una canción que de verdad diga: 'esta soy yo'. Habla de mi familia, de cosas que verdad me importan. Y además es la música que yo escucho", añade.

Una canción que ha impactado a sus seguidores por ese final más ralentizado en el que rompe con todo lo anterior. "Quería demostrar que la familia tiene muchas formas de transmitirse y eso de que por tu familia matas. Es un final de alivio, de sentirte en casa, de un momento íntimo".

También han sorprendido los audios en los que se escucha la voz de una niña pequeña. "Los audios son de mi prima. Y me gustó tanto que quise incluirlo. Me gustaría incorporarlo en la actuación porque es importante para mí. De ahí los créditos como autora de esta canción.

¿Qué es lo que más te preocupa de la actuación en Benidorm? "Pues lo de siempre: ahogarme. Yo soy consciente de eso. Es un trabajo duro porque yo quiero bailar, yo quiero montar mucho show y para eso es un curro de mucha cardio, de dedicarle muchísimo tiempo. Pero llevo practicando desde la de Benidorm Fest: Los elegidos porque yo también me vi. Cuando la gente decía que me ahogaba, yo también lo veía", se sincera.

"A parte de que me ahogue, estaba muy nerviosa y los nervios juegan una muy mala pasada. Y en ese momento dije que me lo quería currar porque esto es una muy buena oportunidad para demostrar quién soy yo. En la vida real un show como éste del Benidorm Fest no lo puede pagar un artista. Es muy guay tener la oportunidad de hacer esto.

En cuanto al resto de propuestas, la valenciana cree que hay una para cada momento del día. "Por la mañana, esto, por la noche, esto. Traición (de Rakky Ripper) por la noche. Para un momento triste, la de Alice Wonder. He flipado con todas", comenta, aunque al preguntarle que cante alguna de ellas, le sale Nochentera, de Vicco.

Juan M. Fdez Almendralejo, Badajoz (1984). Periodista. Creador y fundador de BLUPER, la sección de Televisión de

EL ESPAÑOL. Antes estuve en Vanitatis, 20 Minutos, Reuters, Non Stop People y Cazamariposas (Divinity). También he colaborado en varios programas de televisión.

