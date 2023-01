Yolanda Ramos se abre en canal con María Casado: "A veces siento que no estoy preparada para la vida"

Yolanda Ramos se sentaba este miércoles 18 de enero junto a María Casado en Las tres puertas y conquistaba a la presentadora por su sinceridad a la hora de hablar de su forma de ver la vida y de su salud mental, la cual no pasa por su mejor momento.

Como es habitual en la actriz, habló abiertamente de la depresión que padece, confesando que está pasando por "una mala temporada". "Soy sensible a unos niveles que a veces pienso que no estoy preparada para la vida", expresaba.

La invitada se refirió al "vacío" que siente muchas veces y que le hace decirse a sí misma "cállate ya, pesada". "Me produce dolor en el alma, o donde sea", añadía. Además, aseguraba que le ocurre eso desde niña y que tuvo una infancia "sufrida" en la que heredó la extrema sensibilidad de su madre.

"En mi oficio, vives de tu alma. Vives abierta en canal. La humildad en mi profesión no está bien vista", comentaba la actriz, quien sorprendía a la presentadora por mostrarse vulnerable y muy distante a la imagen de "alocada" que se tiene de ella por su trabajo.

Casado también se sinceró y habló sobre su propio proceso emocional, afirmando que tras mucho trabajo llegó a la conclusión de que la vida merece la pena "con lo bueno y con lo malo". "La vida me ha empujado un poco a eso, me he dado cuenta de que me había olvidado de vivir", confesaba la periodista.

La presentadora le preguntaba entonces a la actriz si creía que la vida merece la pena. "Pues no lo sé. Como no me preguntaron si quería venir... Estoy aquí y no me lo pregunto mucho, tiro para adelante", confesó Ramos.

