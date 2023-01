Toñi Moreno: "Algunas decisiones de Vasile me perjudicaron, pero solo puedo estarle agradecida"

Toñi Moreno regresa a TVE tras ocho años en Mediaset. La presentadora se pondrá al frente de Plan de tarde, el nuevo magacín vespertino de La 1 para los domingos, a partir del próximo 15 de enero.

La de Sanlúcar atendió a BLUPER y a otros medios en la presentación del formato, en la que se mostró ilusionada con este nuevo proyecto. "Me apetecía, sobre todo, el directo. Yo soy carne de directo, equivocándome como me equivoco, pero me encanta", expresa.

Para emprender esta nueva etapa, Toñi tuvo que afrontar una decisión complicada: abandonar Mediaset tras ocho años presentando diferentes programas en la cadena. "Me costó mucho tomar la decisión. Confío plenamente en Tesseo y en la directora y el proyecto lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero me costó porque al final estoy dejando una casa donde yo me he sentido muy bien durante mucho tiempo. Y no es solamente un trabajo, es que dejas gente con la que has vivido ocho años", confiesa.

Sin embargo, hubo un motivo que la empujó a lanzarse a la piscina: "He tenido mi tiempo de reflexión, pero creo que yo necesitaba ahora un cambio. Yo cumplo 50 este año y tengo que apostar por lo que realmente me apetezca hacer sin saber lo que va a pasar mañana".

Curiosamente, el destino ha querido que Toñi pase a competir con Emma García, con quien Telecinco la intercambió al frente de sus respectivos programas, Viva la vida y Mujeres y hombres y viceversa. "Las dos bromeamos mucho con eso", reconoce. Y añade: "No siento que yo compita contra Emma ni contra Nuria [Roca], que está en esa misma franja, ni contra nadie. Yo tengo que hacer un buen programa y a partir de ahí veremos qué podemos rascar de todo el mundo. Somos un programa pequeñito con aspiraciones de hacernos grandes".

No obstante, Toñi desvela que no ha hablado con Emma García sobre su nuevo programa. Con quien sí ha charlado es con Paolo Vasile, que desde el 1 de enero ha dejado su puesto como Consejero Delegado de Mediaset España.

Pese a que evita dar detalles de aquel encuentro porque "a él le da mucha rabia que cuente intimidades nuestras", la presentadora sí desvela que fueron a cenar juntos. "Nos hemos despedido antes de todo esto, en la cena no sabía que me iba a venir a Televisión Española y luego lo he llamado a decirle 'oye, que tengo esto y que lo voy a aceptar'. Yo no juego a dos bandas y he subido a los despachos y he dicho 'tengo esto, lo voy a aceptar, me apetece. Lo entendéis, ¿verdad?'. Y me han dicho 'lo entendemos perfectamente, las puertas están abiertas'", relata.

Toñi Moreno presentará 'Plan de tarde' los domingos en La 1. RTVE

"Yo soy agradecida con la gente que me ha dado curro y que me ha hecho crecer a todos los niveles. A mí este señor me dio la oportunidad cuando yo estaba prácticamente defenestrada. Nadie me daba una oportunidad, yo iba a los despachos a pedir, iba con formatos y me miraba la gente como diciendo 'pobrecita'. Y este señor apostó por mí", expresa la comunicadora. Y agrega: "Luego ha tomado las decisiones que ha tenido que tomar por un tema profesional y que a mí en algún momento me han perjudicado, pero es que yo tenía que entender que eso era así, soy parte de un equipo y entreno para que me saquen a jugar, pero lo que quiero es jugar y meter gol".

Con su regreso a TVE, Toñi Moreno busca quitarse la espinita con la Corporación que le quedó tras estar al frente del polémico Entre todos y posteriormente del magacín T con T, que fue cancelado tras sólo dos meses en emisión. "Fueron dos meses de infierno para mí por la audiencia y las críticas. Estaba amargada y me fui hecha una mierda a mi casa, pero luego aprendí mucho de eso", confiesa.

La presentadora asegura que lo único que le ha dado vértigo en la vida es la maternidad, por lo que los resultados de audiencia de sus programas no le preocupan en exceso. Aunque sí lanza una reflexión: "Ahora los prime time que son líderes tienen un 11 o un 12%. Esto es un mensaje. La tele está muy bien, pero además de la tele hay otras cosas. Yo tengo casi un millón de seguidores en las redes sociales y he hecho programas que lo han visto menos gente", sentencia.

