La prueba más "caótica" de la final de 'MasterChef Navidad' desata el pánico: "¡Hay fuego!"

MasterChef Navidad ha puesto en la noche de este lunes 9 de enero el broche final a su primera edición. Los aspirantes celebrities La Terremoto, Anabel Alonso, Carmina Barrios y Mario Vaquerizo han sido los finalistas que intentarán alzarse con el galardón de estos especiales.

"Bienvenidos a la final de los especiales de MasterChef Navidad", ha comenzado Jordi Cruz. "Ha sido una competición sana y muy entrañable", añadía el cocinero. Asimismo, como "regalo de Reyes" a los aspirantes, Ana Mena ha cantado en las cocinas de TVE.

Fina Puigdevall y Martina Puigvert han sido las maestras de ceremonia en la primera prueba, de donde sale el primer duelista de la noche, con un menú propio basado en la naturaleza. "Madre e hija van a cocinar a cuatro manos, y vosotros tenéis que replicar su ritmo", apuntaba Cruz.

El cocinado de los aspirantes no ha comenzado del todo bien, y es que las invitadas han comenzado a realizar la receta con los 'celebrities' un tanto "despistados". Algo que no han dejado pasar los jueces, que no han dudado en criticar la actitud de los concursantes.

"Me estoy poniendo malo. Van perdidos y es caótico", comentaba Pepe Rodríguez mientras los aspirantes se perdían entre las elaboraciones. "¡Queréis callaros y escuchar! Es imposible que os enteréis", añadía Jordi.

Una de las concursantes que no conseguía completar cada paso ha sido Carmina Barrios, que se ha quejado en varias ocasiones. "Me tienen trastornada. Me quiero ir a mi casa. ¡Qué lío más grande!", comentaba.

[¿Qué ha fallado en ‘MasterChef Navidad’ para que no haya calado como el ‘Celebrity’?]

En ese momento, Pepe se percata de un humo oscuro que salía de uno de los cazos de Barrios. "¿Qué es ese humo que sale de la cocina de Carmina?", espetaba Rodríguez. Segundos después, la andaluza retiraba el cazo y su elaboración se prendía fuego, desatando el pánico en las cocinas.

"¡Fuego! ¡Fuego!", gritaban los concursantes mientras Mario Vaquerizo retiraba el cazo hacia un lugar seguro. Eran Jordi Cruz y un miembro de la organización los que conseguían apagarlo, mientras Mario Vaquerizo se apartaba. "La cago por todas partes", espetaba Barrios.

La tranquilidad con la que va ella con su cazo ardiendo 😂😂😂 #MCGranFinal pic.twitter.com/Qt0RvSVZvM — MasterChef (@MasterChef_es) January 9, 2023

Sigue los temas que te interesan