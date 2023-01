¿Qué ha fallado en ‘MasterChef Navidad’ para que no haya calado como el ‘Celebrity’?

La última edición de MasterChef Celebrity ha sido la menos vista de todas hasta la fecha. El programa que ganó Lorena Castell frente a Manu Baqueiro firmó un promedio del 15,5% con 1.531.000 espectadores, que quedan lejos de los dos millones y cuotas superiores a los 20 puntos de años anteriores. Sin embargo, dado el presente consumo audiovisual, se podía considerar todo un éxito, y más para una cadena que antes de la emisión del Mundial no llegaba al 9% mensual.

Quizá esperando repetir la jugada, TVE se sacó de la manga un especial de Navidad de cuatro entregas que podríamos considerar un All Stars, con antiguos concursantes de MasterChef Celebrity cocinando codo a codo con niños de la versión Junior y con todo tipo de invitados. Cayetana Guillén Cuervo, José Corbacho, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Florentino Fernández, la Terremoto de Alcorcón y Carmina Barrios fueron los elegidos para regresar a las cocinas, pero esto no ha sido suficiente para que el formato cale.

En su primera emisión, el jueves 22 de diciembre, anotó un paupérrimo 7,4% de share y 783.000 espectadores de media. Su siguiente entrega estaba programada para el domingo 25 de diciembre, día de Navidad, pero tras invitar a los espectadores a ver el programa en esta fecha cambiaron la parrilla y lo llevaron al lunes 26. Entonces marcó un 10,2% y 933.000 espectadores. Tuvo que llegar el tercer capítulo, visto el lunes 2 de enero, para que, al fin, se alcanzase la barrera del millón de seguidores, pues según los datos de Kantar ofrecidos por consultoras hizo un 9,4% con 1.042.000 espectadores de media.

[Anabel Alonso, contra Patricia Conde: "Convierte a sus compañeros en sospechosos de drogadictos"]

¿Qué ha fallado en MasterChef Navidad, para que no esté consiguiendo siquiera acercarse a los datos obtenidos poco antes por la versión Celebrity del mismo formato? Hay varios factores que pueden haber llevado a esta situación. El primero de ellos, una promoción insuficiente o desacertada. Se anunció el 7 de diciembre, cuando todos los titulares relacionados con el programa se dirigían hacia Patricia Conde y la polémica que despertó su comportamiento en la final (y sus escritos en las redes sociales). Se le puso fecha el 19 de diciembre, y se estrenó en jueves, cuando estábamos acostumbrados a que MasterChef ocupase el prime time del lunes.

La gran final de MasterChef Celebrity tuvo lugar 29 de noviembre, y por lo tanto, no pasó ni siquiera un mes para encontrarnos con una nueva temporada con famosos. El espectador no ha podido recuperar las ganas de ver más entregas del programa, no ha tenido descanso. Y eso es algo que juega en contra de MasterChef, cuyas galas duran hasta tres horas, como fue el caso de la primera de Navidad (las siguientes recortaron media hora, pero superando los 150 minutos en cualquier caso). Además, hay que tener en cuenta que el consumo audiovisual en las navidades es diferente al del resto del año, pues los pequeños de la casa no van al colegio, se hacen viajes y no se le presta la misma atención a la pequeña pantalla.

[Patricia Conde vuelve a cargar contra 'MasterChef' y acusa a dos compañeros de consumir drogas]

A menudo, se ha pedido que MasterChef tenga una edición All Stars con antiguos participantes, pero cuando nos la han dado, la cosa no ha funcionado. Y quizá sea porque a estos celebrities los hemos visto demasiado en el formato, no nos ha dado tiempo a echarlos de menos. Son famosos con un gran sentido del espectáculo televisivo, sí, pero por esa misma razón los vemos casi cada temporada acudir como invitados, y ahora solo nos parece un poco más de lo mismo.

No tiene nada de novedoso ver a Bibiana Fernández y Anabel Alonso, ‘las retales’, que hasta tuvieron su propio espacio para comentar el talent show. Lo mismo se puede decir de Flo, de Mario Vaquerizo, de La Terremoto y del resto. Ya forman parte de la familia de MasterChef, y por eso mismo la curiosidad que despierta verlos cocinar es bastante menor. En ese sentido, destacar el caso de Boris y Anabel, que hasta participaron en dos temporadas diferentes del Celebrity, siendo el especial de Navidad su tercera oportunidad para ganar.

[La broma de Manu Baqueiro que sorprende a los jueces de 'MasterChef Celebrity' en la final]

Por último, queda preguntarse si la polémica de Patricia Conde ha pasado factura al programa, sobre todo, cuando ha vuelto a emitirse con su tema todavía candente. La actriz y presentadora se despachó contra el programa en sus redes sociales, dejando claro que pasan muchas cosas, aparentemente oscuras, detrás de las cámaras. Algunos de sus compañeros y de exparticipantes le criticaron sus palabras, pero otros participantes la apoyaron, a veces, de forma más o menos velada. Sin embargo, el programa ya había arrastrado otros años discrepancias de exconcursantes (Xuso Jones, Jesús Castro, Almudena Cid…) y situaciones mucho más graves como el suicidio de Verónica Forqué, y no por ello el programa había pegado tal bajón en audiencias.

Sigue los temas que te interesan