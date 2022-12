Lorena Castell: "Con Norma Duval me iría a comer una paella, pero cocinando no la aguanto"

Lorena Castell es la flamante ganadora de la séptima edición de MasterChef Celebrity. La vedette logró imponerse a los grandes favoritos de la temporada y acabó haciéndose con un preciado trofeo en una final que no estuvo exenta de polémica tras la renuncia de Patricia Conde a luchar por la chaqueta de duelista y sus posteriores palabras incendiarias en las redes.

A pesar de ello, la presentadora sólo tiene buenas palabras para el formato de Shine Iberia en su encuentro con los medios en el hotel NH Collection Madrid Eurobuilding. "Este programa yo creo que es tan personal que cada uno tenemos una vivencia, hay gente a la que le parece muy duro, a otra le parece un coñazo porque no se esperaba que iba a ser todo tan intenso... Y luego hay gente como yo que es que ha pasado por ahí rollo '¡qué guay!'", expresa.

"Es muy duro y yo entiendo que tienes que ir muy mentalizado para hacer este programa. Ahí no puede ir cualquiera en plan 'trabajo en televisión y voy a hacer esto'. Yo he pasado por muchos programas y este exige mucha dedicación", añade Castell. Es por ese motivo que en parte entendió la actitud de Patricia Conde en la final: "Yo entendía perfectamente que Patricia dijese 'estoy cansada, tengo sueño'. Es que yo me he tirado con sueño tres meses. (...) Hay muchas cosas que te van aflorando, que cada uno las gestiona de manera diferente".

Sin embargo, sí confiesa que le sorprendió ver el conflicto de su compañera: "Cuando vi lo de Patricia me sorprendí porque no entendí cuál era el proceso para llegar ahí. Pero tampoco he tenido la oportunidad de hablar con ella y que me contase".

Son muchos los exaspirantes de MasterChef que han hablado de la gran presión que han soportado en el programa. En este caso, Lorena reconoce que ella misma la ha sufrido: "Yo también he estado días llorando. No sabía que era tan llorona, pero cuando estás en estos límites de no dormir, de esta presión de que estás haciendo una cosa que no sabes hacerla bien del todo, con 150 cámaras a tu alrededor...", expresa.

Pero, para ella, el secreto para resistir una experiencia así es tener una mente fuerte: "Estoy muy segura de lo que hago y estoy agradecida porque una de las cosas que más me ha gustado de MasterChef es que la gente me conozca tal y como soy". Y agrega: "En este programa pasas por muchos sentimientos diferentes, tienes que tener una personalidad muy fuerte y sobre todo una mente muy preparada para saber lo que estás haciendo".

"Yo soy una persona muy segura de mí misma y durante todos estos años he trabajado mucho mis miedos y aprender a estar delante de una cámara con lo bueno y con lo malo. He aprendido a ser yo y no tengo miedo a serlo, porque me encanta", afirma la ganadora.

En su paso por el programa, Lorena ha tenido grandes aliadas como Daniela Santiago, quien se ganó un aluvión de críticas al decidir salvarla de la eliminación, algo que mucha gente en las redes consideró injusto. "Si yo fuera Daniela, hubiese hecho lo mismo. La gente tiene que pensar también que no solamente se juzga por la cocina en ciertos momentos del programa. Lo siento, pero si tengo que salvar a alguien que me hace más feliz aunque haya cocinado peor, pues yo prefiero salvar a mi amiga. (...) Estamos conviviendo, son tres meses con gente que te tiene que apetecer ver", asevera.

Pero no todo fue buen rollo entre los fogones de MasterChef Celebrity. La concursante también tuvo algunos roces con sus compañeros, en especial con Norma Duval, pero su conflicto no ha ido más allá del fragor de la batalla en las cocinas. "No hay nada de mal rollo, yo con Norma me voy a su casa a comer una paella encantada, pero cocinando no la aguanto, porque ella se cree que está en un nivel 10 y está en un nivel 5", bromea.

A pesar de los roces con Norma, Lorena confiesa estar "encantada de haberla conocido", pues para ella ha sido un gran referente artístico. "Yo estoy haciendo un espectáculo de vedette que está inspirado en grandes vedettes como ella, me he visto sus vídeos de 150.000 veces y me parece una maravilla", confiesa.

Tras más de dos décadas trabajando en el medio televisivo y demostrando una versatilidad envidiable, Lorena Castell ha sumado un nuevo hito a su haber con esta victoria en MasterChef Celebrity, un triunfo que no pudo conquistar en 2008 cuando participó en Salvemos Eurovisión con el tema Piensa gay.

"El Chikilicuatre pasó por encima de mí como una apisonadora, debería pedir a María Eizaguirre otra oportunidad, voy a ir a las puertas de Televisión Española", dice entre risas. Más allá del resultado, asegura que recuerda aquella experiencia como "divertidísima".

"Es que yo soy una disfrutona, tengo la suerte de dedicarme a una cosa que me encanta y no tengo miedo al ridículo. Mi personalidad es así, señores, yo tengo ya 42 años, es muy difícil volver atrás y estoy muy segura de mí misma y sé lo que quiero y sé lo que proyecto. No hay nada que me haga tambalear y no hay ningún reto que me dé miedo", afirma la presentadora, que no duda a la hora de responder si participaría en otro talent y hasta se atreve a decir en cuál: "Soy muy jugona y no descarto participar en otro. ¡Que vuelva 'Bailando con las estrellas'!".

Sigue los temas que te interesan