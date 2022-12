José Otero, ante el Benidorm Fest: "Me llevé tantos noes que, cuando insistes, la vida te lo da por pesado"

Cuando se pierde a la que considerabas tu otra mitad, esa persona aparece en todas partes, hasta en el más mínimo detalle. Y, por supuesto, en tus recuerdos. Un recuerdo que, aunque duela, nunca quieres que se vaya porque te recuerda cuánto amaste.

Ese es el mensaje que quiere trasladar a la audiencia el canario José Otero con Inviernos en Marte, una power ballad con la que desnuda su vulnerabilidad y con la que intentará hacerse con la victoria en el Benidorm Fest.

"Es una historia personal mía y de mis padres. Y eso hace que me suba al escenario con otra fuerza", explica el joven en conversación con BLUPER. "La canción habla de ser vulnerable, de aceptar que dos personas no pueden estar juntos".

De ahí que, cuando se suba al escenario, vaya a ser él "cantando real. Voy a explotar siendo yo. Empezar una cancion que acepta que te rindes, dice mucho. De hecho, la canción acaba conmigo rendido en el escenario".

"La idea es hacer eso y no pretender ser perfecto, estar todo el rato siendo divo, sino aceptar la vulnerabilidad. La gente lo entenderá en el momento que se interprete", comenta Otero cuando se le pregunta por su puesta en escena, que contará con mucho talento de su tierra.

José Otero. Esteban Palazuelos.

Pero, ¿cuándo surge Inviernos en Marte? "Esas melodías llevaba dos años haciéndolas. Y entonces decidí reunir a cinco autores muy diferentes para hacer lo que estaba mi mente y hacer realidad lo que para mí es una cancion que podia ganar Eurovisión".

Lo ha hecho también analizando los últimos ganadores del festival dado que se considera un gran eurofan. "Siempre he sido muy seguidor. Es una plataforma más bonita de la música, más espectacular. No veo otro lugar donde vayas a cantar con una producción tan gigante", comenta este enamorado de canciones como Hold me closer, Spaceman o Euphoria.

¿Quién es José Otero?

Pero, ¿quién es José Otero? "Una artista carismático, íntimo, extrovertido y, en general, muy honesto. Tanto con mi música como mi manera de ser", se sincera. Y así es. Pero añadiríamos que también alguien con mucha energía y mucha luz.

Un enamorado de la música gracias a que se lo inculcaron sus padres y que con dieciocho años agarró un vuelo a Inglaterra para presentarse a Factor X y aprender una de las grandes lecciones de su vida. "Pasé la mayor vergüenza de mi vida porque llegúe hasta los jueces y no hablaba inglés", recuerda.

"Aquella experiencia fue una gran lección porque me di cuenta de que no estaba preparado. Estar en un escenario requiere mucha preparación, mucho trabajo y esfuerzo. Fue una manera de saber que me tenía que preparar", añade.

Pero, como todo en la vida pasa por algo, gracias a ese casting le surgió una prueba en la BRIT School, una escuela donde se han formado artistas como Amy Winehouse, Leona Lewis, Adele, Jessie J o Tom Holland.

Tras aquello sacó un single llamado I told you, que consiguió entrar en la lista de Los 40. Sin embargo, se dio cuenta que "estaba en un país donde la música que quería hacer era complicado para que un español estuviera en ese mercado".

José Otero. Esteban Palazuelos.

De ahí que tras darse cuenta que la mayoría de músicos que consumía eran latinos como Luis Miguel o Christian Castro, decidiera irse a México. Y ahí sí que le cambió la vida. "México me abrió las puertas a darme cuenta, en un país con tanta gente y tanta competencia, que la música es una pasión, pero es un trabajo. Y para trabajar no solo hay que formarse sino luchar mucho".

Allí llegó y todo empezó a funcionar después de que participara en La Voz, donde logró el respaldo de Ricardo Montaner. Aquello le abrió las puertas de la industria, firmando con Warner Music México y publicando sus primeros singles. "La suerte no es suerte, es la consecuencia de muchos noes. "Me llevé tanto noes que cuando insistes, la vida te lo da por pesado".

Sin embargo, hubo un momento en el que sintió que su carrera debía ir por otro camino. Fue ahí cuando decidió dejarlo todo en México y embarcarse en esa gran aventura llamada Benidorm Fest. "Este festival es un gran avance para la música de este país. Es una plataforma para volver a casa y hacer una carrera gigante. Y cuando me propongo algo, no paro", dice entre risas.

Y tiene claro que, con ya haber sido elegido, ha ganado. "Sólo ganara uno y no lo decidiremos nosotros. Me inspira ver a alguien en el escenario, verlos a ellos y tener la misma oportunidad. Todos vamos a estar felices. Yo pienso ir a ver Eurovisión. Si no voy yo, voy a ver al que vaya".

Entrevista a José Otero Esteban Palazuelos

