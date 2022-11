Twin Melody: "Nos han deseado hasta cáncer. Pero la vida sigue adelante y pasan cosas buenas"

Para las Twin Melody, enfrentarse al juicio de las redes sociales por su participación en el Benidorm Fest, la preselección española para elegir a nuestro representante en el Festival de Eurovisión, no es ninguna novedad. Lo hacen cada día con cada contenido que suben a sus distintos canales donde acumulan 18,2 millones de seguidores en TikTok -son quintas en el pódium español- y más de 1,2 millones en Instagram.

Por todo ello se sienten preparadas para el escrutinio que se les hará. "Nosotras no podemos apartarnos de las redes sociales porque trabajamos en ellas", contestan las dos jóvenes a BLUPER cuando les preguntamos si van a seguir el consejo de la jefa de delegación española, Eva Mora, de abandonar las redes durante este proceso.

"Pero sí que en cuanto a lo de los comentarios nos hemos propuesto no leer nada hasta que acabe todo. Solo en nuestro canal y poco más. Y si vemos un comentario malo, lo borramos. Un comentario suelto, no importa. Pero si entras en bucle de ponerte a leer ese tipo de comentarios, al final te pones triste", comentan estas dos mellizas casi al unísino.

"Así que nos proponemos no entrar y enfocarnos en nuestra canción. ¿Eso te ayuda a cantar mejor? ¿A hacer mejor show? Porque tampoco son críticas constructivas. La gente igual no relaciona Tik Tok con canto, cuando nosotras empezamos cantando", confiesan Paula y Aitana que empezaron subiendo vídeos de versiones de canciones a su YouTube.

¿Ayuda vuestra gran fe cristiana a perdonar a ese tipo de personas? "Los valores influyen. Al final sabemos que los comentarios malos no nos definen. Mucha gente igual define su identidad en los comentarios de los demás. Pero nosotras basamos nuestra identidad en ser lo que somos. Y si a alguien no le gusta, qué le vamos a hacer. También hay mucha gente a la que les gusta nuestro contenido. Lo que sí sabemos es que cuando eres conocida, al final puede haber un público al que no le encajes. Lo importante es amar y el amor".

Sin embargo, lo que pasa es que mucha gente es crítica simplemente por mostrar su fe. "Pero nos da igual. Qué le vamos a hacer. Si no te critican por una cosa, te critican por otra. Por la ropa, el peinado, por ser tiktoker... Es que nos han deseado hasta cáncer. Al final lo importante es el respeto y si no saben respetar, el problema es suyo. Es verdad que llevamos muchos años en las redes y eso ayuda. Te acostumbras. Pero si de repente nos apuntamos y vemos todo esto, la cosa cambiaría...".

Y echan la vista atrás en el tiempo. "Al principio a los quince años nos afectaba mucho más, pero ahora no. Siempre ves que después de un comentario malo, la vida sigue adelante y te siguen pasando cosas buena. Y malas también, pero no pasa nada. Hay que seguir adelante. En la vida van a pasar cosas buenas y malas, pero lo importante es dar importancia a lo importante. Además, siempre tenemos mucho más apoyo que críticas. Y luego hay que aprovechar y escuchar a los que nos apoyan, hacer caso a las críticas constructivas".

Twin Melody.

Una carrera construida en redes

Pero, ¿de dónde viene Twin Melody? "A nosotros siempre nos había gustado cantar, pero con 12 años vimos una película que se llama Camp Rock en clase de música y dijimos que queríamos ser como Demi Lovato. Y desde el principio siempre pensamos en hacerlo juntas".

Año y medio después las jóvenes se apuntaron a canto y con quince años empezaron a subir covers a YouTube, a la par que se apuntaban a concursos musicales. Por entonces, eso sí, su nombre era otro: Second Melody. "Pero luego quisimos cambiarlo para que fuera más nuestro. Y estuvimos un día entero que no nos venían nombres. Pensamos en Twin Rockers... Y lo de Melody es porque lo escuché en una canción de Katy Perry. Llegamos a un acuerdo rápido".

¿Y en qué momento se empezaron a dar cuenta de que eran conocidas en redes sociales? "Nosotras empezamos en YouTube y allí fue más progresivo. Igual había momentos donde no teníamos muchas visitas y decíamos: '¿Merece la pena seguir así?'. Pero, bueno, seguimos porque era lo que nos gusta. Luego nos abrimos Instagram -nos lo hicieron nuestra amigas- porque había unas cuentas que se hacían pasar por nosotras porque ya nos habían visto en YouTube. Pero el boom real llegó con Tik Tok".

Entre medias, no obstante, llegó la llamada de Sony Music. "Nosotras empezamos a componer canciones desde los quince años y a enviar las cuatro que teníamos a todas las discográficas de España. Sin embargo, no recibíamos respuesta. Y a los seis meses recibimos un correo de Sony que querían sacar un disco con nosotras. Estábamos en clase en la universidad y nos pusimos a llorar".

Twin Melody.

Tras aquello se convirtieron en una de las grandes promesas del entretenimiento en España, además de todo un reclamo para marcas. Tanto es así que Pablo Motos quiso contar con ellas en El Hormiguero durante varias temporadas. "Fue una gran experiencia. Hay muy buen rollo y nos llevamos muy bien con Pablo Motos y todo el equipo porque son súper simpáticos. Seguimos hablando con ellos, pero al final son épocas y ahora estamos abiertas a nuevas propuestas, nuevos proyectos".

Nuevos proyectos como el Benidorm Fest. "Nosotras siempre hemos sido muy fans de Eurovisión porque yo creo que esto es como al que le gusta el fútbol, le gusta el Mundial. Es decir, a la gente que le gusta cantar, le gusta Eurovisión. Y nosotras siempre lo hemos visto, pero nunca lo habíamos planteado. Y como el año pasado hicimos una colaboración con Emma Muscat -representante de Malta en 2022-, el ver a alguien de nuestra edad que ha participado en Eurovisión y que es nuestra amiga, vimos que era posible. Nos dio mucha confianza. Y luego ver que el Benidorm Fest ha sido una oportunidad para expresarse".

Ellas se expresarán con Sayonara, su propuesta para el festival. "Nosotras hemos compuesto una parte de la canción, parte de la letra y parte del ritmo. Está compuesta por varios compositores, uno de ellos el chico de Meler. Le hemos dado también un toque nuestro al meter varios idiomas".

También quieren contribuir en la puesta en escena. "Esta semana hemos tenido una reunión y ahí dimos ideas. Lo que sí queremos es que haya mucha presencia de baile, de sorpresas, pero el canto es lo primordial. Por eso nos vamos a asegurar de que el baile no turbe".

¿Y qué quieren contar con Sayonara? "No va a tener un mensaje oscuro así como con palabrotas porque no es nuestro estilo. Va a ser una canción divertida para bailar. Como va a tener muchos idiomas queremos transmitir algo internacional, diverso, que todo el mundo se sienta integrado. Y que también represente a España y todos sus rincones".

