La broma de Manu Baqueiro que sorprende a los jueces de 'MasterChef Celebrity' en la final

La gran final de MasterChef Celebrity ha dado el pistoletazo de salida en la noche de este lunes 28 de noviembre, ya que el ganador de esta séptima edición se conocerá el próximo martes debido a la división realizada por RTVE para reducir la duración de cada gala.

La competición entre los aspirantes María Escoté, Patricia Conde, Manu Baqueiro y Lorena Castell está llegando a su fin. "Cocinar y comer bien está de moda y nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad, está claro, pero también los famosos que se han puesto a prueba", introducía Jordi Cruz. "Han trabajado muy duro para llegar hasta la final", apuntaba.

Tras preguntar a sus compañeras cómo se encontraban, Cruz se interesaba por el estado de Manu Baqueiro. "Estoy muy motivado, porque el camino hasta aquí ha sido muy difícil y son tres grandes cocineras", pero lo que realmente el miembro del jurado quería saber era si Baqueiro había cumplido su promesa de realizarse un tatuaje si llegaba a la final.

"No sé si eres un hombre de palabra, porque prometiste hacerte un tatuaje si llegabas a la final", en ese momento Manu se desplazaba hasta el puesto de los tres miembros del jurado para enseñarles un tatuaje, eso sí, hecho con bolígrafo. "A mí no me engañas, es falso", apuntaba Jordi mientras se lo limpiaba con papel.

"Si todo el mundo ha visto esto, quiero que vean esto", replicaba el aspirante mientras se levantaba el pantalón para enseñar un verdadero tatuaje con la característica 'M' del talent culinario de RTVE. "Eres el primer aspirante que se hace un tatuaje así", aseguraba Pepe. "Yo cumplo mis promesas", sentenciaba Manu antes de comenzar la primera prueba de la que saldrá el primer duelista de la final: seguir al chef.

En ese caso, el chef se trataba de Oriol Castro que les proponía a los aspirantes reinventar el mítico huevo frito a base de carabineros y oro. Además, Oriol ha recibido la cuchara de oro del programa, un galardón que solo lo tienen los chefs que han visitado en diez ocasiones el programa.

Finalmente, era Lorena Castell la primera duelista de la gran final de MasterChef Celebrity, después de realizar con éxito la prueba. "Se lo quiero dedicar a mi abuela, porque es la que me ha criado y me ha puesto la pasión en todo lo que hago".

