Anabel Alonso, contra Patricia Conde: "Convierte a sus compañeros en sospechosos de drogadictos"

La polémica generada por las palabras de Patricia Conde tras la final de MasterChef Celebrity sigue sin disiparse. Después de que la actriz haya editado varias veces el texto que publicó en su Instagram y de que la productora enviara un escueto comunicado para desmentir sus acusaciones, ahora muchas figuras públicas se han pronunciado para defender a la concursante o al programa. En este último grupo está Anabel Alonso, que no ha dudado en cargar contra Patricia en su cuenta de Twitter.

La actriz, que también fue concursante de la cuarta edición del talent culinario, ha compartido la noticia en la que quien fuera conductora de Sé lo que hicisteis... acusaba de consumir drogas a dos concursantes del formato.

"Qué maja convirtiendo en sospechosos de drogadictos a todos sus compañeros", ha escrito la humorista, dejando clara su postura en este conflicto público.

Qué maja convirtiendo en sospechosos de drogadictos a todos sus compañeros. https://t.co/9cA5tJ5gTz — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) December 1, 2022

No obstante, Patricia Conde también ha recibido el apoyo de numerosos compañeros de profesión, incluso de otros famosos que compartieron edición con Anabel Alonso. Es el caso de Miguel Ángel Rodríguez, El Sevilla, que este jueves en Aruser@s no ha dudado en defender a la actriz vallisoletana: "Simplemente, Patricia Conde no lo ha pasado bien en MasterChef Celebrity y ha hablado en las redes sociales. Ayer me 'whatsapeé' con cuatro o cinco exconcursantes del Celebrity y todos opinamos lo mismo", expresó el líder de Mojinos Escozíos.

"El calificativo, que no lo pongo yo, es algo en lo que pensamos todos en común: olé tú, Patricia Conde. Que se ha atrevido, ha sido valiente, y ha dicho que la televisión es mentira. ¿Qué opinamos los que hemos estado allí? Olé tú, porque ninguno de los que hemos estado allí hemos hablado", sentenció, dejando ver que está de acuerdo con todo lo que ha contado la concursante.

[El Sevilla apoya a Patricia Conde en la polémica de ‘MasterChef Celebrity’: “Olé tú, valiente”]

Además, El Sevilla se refirió a la ya conocida como 'cláusula María del Monte' que impide a los aspirantes de MasterChef hablar de lo que sucede durante las grabaciones del programa. "Ha dicho que no lo ha pasado bien, lo ha dicho en las redes sociales y su representante le ha dicho que lo quite porque, según han dicho ellos, no lo he dicho yo, hay una cláusula de confidencialidad que usted tiene que pagar una pasta si dice algo de lo que ha visto ahí dentro. No lo he dicho yo, no lo han dicho los demás, no, por eso digo: olé tú, Patricia Conde", zanjó.

Sigue los temas que te interesan